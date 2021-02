Wolfsburg

Im März muss sich ein 28-Jähriger vor dem Landgericht Braunschweig verantworten, der ein ­1­3-jähriges Mädchen in der Toilette eines Wolfsburger Schnellrestaurants schwer sexuell missbraucht haben soll. Außerdem beginnt der Prozess gegen einen 42-jährigen Wolfsburger, der wegen einer Gewalttat am Hochring im September 2020 angeklagt ist.

Der Angeklagte soll gewusst haben, dass das Mädchen noch keine 14 Jahre alt ist

Der Vorwurf gegen den 28-jährigen Angeklagten wiegt schwer: Er soll im Juni 2019 und in der Zeit von Anfang Juli bis Mitte August 2019 ein 13-jähriges Mädchen in der Toilettenkabine eines Schnellrestaurants in Wolfsburg in zwei Fällen schwer sexuell missbraucht haben. Der Kontakt zu dem Mädchen soll über das Handy entstanden sein. Obwohl der Angeklagte gewusst habe, dass das Mädchen noch keine 14 Jahre alt ist, habe der Mann zweimal Geschlechtsverkehr mit dem Kind gehabt. Der Prozessauftakt in Braunschweig ist am 23. März.

Gewalttat am Hochring: Opfer Nagelschere in den Hals gerammt

Am 8. März beginnt bereits ein Prozess wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen einen 42-jährigen Wolfsburger. Der Mann hatte am 23. September 2020 am Hochring einen anderen Mann mit mehreren Faustschlägen malträtiert und ihm eine Nagelschere in den Hals gerammt. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Im Vorfeld der Tat soll es in der Wohnung des Angeklagten zu einem Streit zwischen dem Angeklagten und dem späteren Geschädigten gekommen sein. Im Zuge dessen habe der Angeklagte den Geschädigten grundlos heftig mit der Faust gegen den Kopf und auch mindestens einmal mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Da der Geschädigte trotzdem noch gelebt habe, habe der Angeklagte wiederholt mit einer Nagelschere den linken Hals- und Kopfbereich des Geschädigten verletzt, um die dort verlaufenden großen Blutgefäße zu treffen. Da das Opfer sich trotz der diversen Stichverletzungen noch bewegt habe, habe der Angeklagte ein Küchenmesser geholt, um den Geschädigten damit endgültig zu töten.

Das Opfer wurde bei der Tat lebensgefährlich verletzt

In letzter Sekunde traf die Polizei ein, die ein Zeuge in der Zwischenzeit alarmiert hatte. Die Beamten forderten den Mann auf, das Messer fallen zu lassen. Dieser Aufforderung kam der Mann nach. Die Polizisten nahmen ihn fest, Rettungssanitäter versorgten das lebensgefährlich verletzte Opfer und brachten ihn ins Wolfsburger Klinikum.

Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff eine Nasenbeinfraktur, Platzwunden sowie potenziell lebensgefährliche Hirnblutungen und lebensgefährlich stark blutende Stichwunden und Verletzungen im linken Hals- und Kopfbereich. Er überlebte dank einer Notoperation.

Von der Redaktion