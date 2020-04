Die Zahl der Corona-Todesfälle in Wolfsburg ist auf 47 gestiegen. Die Stadt meldete am Montag den Tod einer 83-Jährigen. Von den 271 positiv getesteten Wolfsburgern gelten mittlerweile 115 als genesen. Die Diakonie rechnet damit, dass die Coronakrise den Alltag in Seniorenheimen nachhaltig verändern wird.