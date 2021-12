Wolfsburg will Gastgeber bei den Special Olympics 2023 sein

Wolfsburg

Vom 11. bis 14. Juni 2023 werden in Berlin Athleten und Athletinnen aus aller Welt mit geistiger oder Mehrfach-Behinderung zum sportlichen Wettkampf antreten. Deutschland ist erstmals Austragungsort der Special Olympics World Games. Auch Wolfsburg möchte als Gastgeber-Stadt mit dabei sein. Der Rat der Stadt brachte die Bewerbung für das „Host Town Program“ auf den Weg. 170 Kommunen werden dafür ausgewählt.

Inklusive Veranstaltungen für für Olympia-Gäste in Wolfsburg

In den Host Towns, den gastgebenden Städten, sollen Athleten und Athletinnen aus einem fremden Land Unterkunft finden und auch neue Freundschaften schließen. Rund 7000 Teilnehmende aus der ganzen Welt erwartet Deutschland. Der Rat der Stadt war sich einig: Zu den Hosts zu gehören wäre eine Chance. In der Begründung der Verwaltungsvorlage heißt es „Inklusion ist die Grundlage für eine lebendige Stadtgesellschaft, in der man sich mit Respekt und Wertschätzung begegnet.“ Wolfsburg möchte die Teilnehmenden gern vier Tage vor Beginn der Wettkämpfe begrüßen und mit verschiedenen Veranstaltungen dazu beitragen, dass sie sich in Deutschland akklimatisieren.

Das sind die „Special Olympics“ Special Olympics ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung. Sie ist vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannt und darf als einzige Organisation den Ausdruck „Olympics“ weltweit nutzen. Das Ziel von Special Olympics ist es, als Inklusionsbewegung Menschen mit geistiger Behinderung durch den Sport zu mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und letztlich zu mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu verhelfen.

Die Special-Olympics-Bewegung wurde 1968 von Eunice Kennedy-Shriver, einer Schwester von US-Präsident John F. Kennedy, ins Leben gerufen. Hintergrund war die Behinderung deren Schwester Rosemary Kennedy nach einer Lobotomie.

Special Olympics ist heute mit 5,2 Millionen Athleten in 174 Ländern vertreten. Der deutsche Bundesverband (Special Olympics Deutschland, SOD) wurde 1991 gegründet. Darüber hinaus gibt es auf Ebene der Bundesländer derzeit 14 Landesverbände. Als Zwischenebene fungiert für Deutschland der Kontinentalverband Special Olympics Europa-Eurasien (SOEE).

Vorsitzender des Dachverbands Special Olympics International (SOI) ist Timothy Shriver, der Sohn von Eunice Kennedy-Shriver. Quelle: Wikipedia

Langfristiges Ziel: Neue Formen des Miteinanders

Angestrebt ist, dass eine „mittelgroße Delegation“ mit 40 bis 60 Personen inklusive Coach-Team und Begleitung in der Volkswagenstadt übernachtet. Ein Ziel ist aber nicht nur, dafür zu sorgen, dass sich die Sportler und Sportlerinnen wohl fühlen. Gleichzeitig soll das Ereignis dazu beitragen, dass sich die Menschen, die mitwirken wollen, auch in der Region auf längere Sicht noch besser vernetzen. „So sollen inklusive Strukturen gestärkt werden“, heißt es in der Bewerbung. Das Host Town Programm soll damit ein Auftakt sein, um auch neue Formen des inklusiven Miteinanders zu etablieren.

Wie diese aussehen könnten, steht noch nicht fest. Aber planen schadet nicht – selbst wenn nicht fest steht, ob Wolfsburg ausgewählt wird. Die Chancen stehen allerdings ziemlich gut: 2023 dürfte die Weddeler Schleife fertig gestellt sein, damit verbessert sich die überregionale Anbindung an die Schiene – und mit einem schnellen Zug sind Teilnehmende ebenso wie Gäste der Special Olympics wahrscheinlich in einer guten Stunde nach Abfahrt in Wolfsburg schon im Olympia-Stadion.

Von Andrea Müller-Kudelka