Wolfsburg

Spielplätze sind wichtig für Kinder und deren Familien. Das hat Corona gezeigt. Deshalb müssen dort attraktive Spielmöglichkeiten sein. Die Stadt lässt sich das jedes Jahr rund 300.000 Euro kosten. Im neuen Haushalt wollte sie wegen der angespannten Finanzlage nur rund 127.000 Euro dafür bereitstellen. Versprach aber, den Restbetrag zu beschaffen. Das reichte dem Jugendhilfeausschuss nicht, er wollte die 300.000 Euro im Haushalt festgeschrieben haben – und setzte sich damit in seiner Sitzung am Dienstag durch.

„Jetzt gibt es keinen Grund, die vorgesehenen Maßnahmen nicht umzusetzen“, erklärt Falko Mohrs, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses, zufrieden. In der digitalen Sitzung stellte die Spielraumkommission eine Liste mit Spielplätzen vor, die aufgehübscht werden sollen. Es gibt zwei Prioritätsgruppen.

Neue Spielanlage für Nordsteimke

Priorität 1 hat der Spielplatz in der Nordsteimker Spiebuschstraße: Eine neue Spielanlage mit hohem Spielwert für 60.000 Euro ist geplant. Eine Spielkombination für 70.000 Euro schlägt die Spielraumkommission in der Jenaer Straße in Westhagen vor. In der Straße Ziegeltrift in Fallersleben soll eine so genannte KukukBox, die vielfältige Spielmöglichkeiten bietet, aufgestellt werden.

Nordsteimke: Der Spielplatz in der Spiebuschstraße. Quelle: Roland Hermstein

Wolfsburger Spielplätze sollen schöner werden:

Der Spielplatz in der Dachdeckerstraße in Brackstedt soll eine neue Balancieranlage für 10.000 Euro bekommen, die Anlage in der Vorsfelder Bürgerkämpe eine Spielkombination für 60.000 Euro. Das alles hat Priorität 1, ebenso wie der Spielplatz in der Leuschnerstraße in Detmerode. Dort schlägt die Kommission vor, ein Klettersechsecks durch ein bereits vorhandenes Spielgerät mit vergleichbarem Spielwert zu ersetzen.

Brackstedt: Das ist der Spielplatz in der Dachdeckerstraße. Quelle: Roland Hermstein

Wipptiere für die Innenstadt

Die Anlage im Lüneburger Ring in Vorsfelde soll eine neue Spielkombination bekommen. Außerdem sollen die Plattenwege überarbeitet werden. Kosten: 35.000 Euro. Für die Rasenfläche „An der Friedenskirche“ in der Heinrich-Heine-Straße (Innenstadt) sind Wipptiere vorgesehen. An der Schule in Hattorf will die Stadt prüfen, ob sie die Wasserspielanlage reparieren kann.

Auch der Spielplatz im Lüneburger Ring soll attraktiver werden. Quelle: Roland Hermstein

Maßnahmen mit Priorität 2 sind: eine neue Spielkombination in den Kohlgärten in Kästorf (40.000 Euro), Sandfläche mit Spielhaus/Spielkombo in Vierherren in Sülfeld (40.000 Euro), Spielkombinationen für die Spielplätze Hageholz in Wendschott, Bürgerplatz in Vorsfelde, Pfadfinder Weg in der Kreuzheide und Lindenstraße in Vorsfelde (jeweils 40.000 Euro). Für die Anlage im Heiligendorfer Stankenweg schlägt die Kommission ein neues Spielgerät für 10.000 Euro vor.

Der Jugendhilfeausschuss gab grünes Licht für die Liste. Ebenso für den interfraktionellen Antrag von SPD, Linken-Ratsherr Bastian Zimmermann, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Volt, zwei Spielplätze in Wolfsburg inklusionsgerecht zu gestalten.