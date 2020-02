Wolfsburg wächst jährlich um 160 Menschen

Wolfsburg

Seit einigen Jahren wächst Wolfsburg im Schnitt um rund 160 Einwohner pro Jahr. Aktuell leben 125 555 Menschen in der Volkswagenstadt. Das geht es aus dem aktuellen Bevölkerungsbericht der Stadt Wolfsburg hervor, der am Dienstag den Mitgliedern des Strategieausschusses im Rathaus vorgestellt wurde.

Wolfsburg : Mehr Sterbefälle als Geburten

Dass Wolfsburg wächst – langsam zwar, aber stetig – ist eine gute Nachricht. Schlecht hingegen ist, dass die Sterberate über der Geburtenrate liegt. 2019 war mit 1289 Geburten ein starker Jahrgang, aber dem gegenüber stehen 1446 Sterbefälle. „So kann eine Stadt nicht natürlich wachsen“, sagt Dr. Uwe Meer vom Referat Stadtentwicklung, der den Bericht vorstellte. Immerhin: Die Sterbefälle seien merklich zurückgegangen.

Die meisten Menschen ziehen ins nahe Umland

Doch Wolfsburg will und soll weiterwachsen – und das wird sie auch, wenn man einen Blick auf die Zuzüge wirft. Von 2007 bis 2015 zogen mehr Menschen nach Wolfsburg als weg. Aktuellste Zahlen: 2019 gab es 6815 Zuzüge, dem gegenüber stehen 6477 Fortzüge. Das Besondere: Die meisten Menschen ziehen ins Umland, zum Beispiel in den Landkreis Gifhorn. Dorthin zogen im vergangenen Jahr 1195 Menschen, während aus dem Landkreis Gifhorn nach Wolfsburg nur 892 zogen. Aber auch an den Landkreis Helmstedt, die Stadt Braunschweig und Berlin verliert Wolfsburg Einwohner. Positiv: 2019 zogen mehr Menschen – nämlich 203 – aus der Region Hannover nach Wolfsburg als umgekehrt (188).

Warum verlassen Einwohner die Stadt Wolfsburg ?

Im Ausschuss kam am Dienstag deshalb auch die Frage auf: Weshalb verlassen die Menschen die Stadt? Ralf Sygusch, Leiter der Strategischen Planung, erklärte: „Wir arbeiten aktuell an einer Wanderungsmotivbefragung. Im nächsten Aussschuss werden wir sicher spannende Handlungsempfehlungen und Erkenntnisse vorlegen können.“

Brauchen wir so viele neue Wohnungen?

Ausschussmitglied Joachim Sievers ( CDU) wies darauf hin, dass ab 2029 ein abgeschwächtes Bevölkerungswachstum prognostiziert werde – und fragte, ob die vielen Wohnbauvorhaben der richtige Weg seien. Da ergriff Oberbürgermeister Klaus Mohrs das Wort und rief einmal mehr in Erinnerung, wie wichtig neuer Wohnraum für die Volkswagenstadt sei. „Ich denke da an die Anstrengungen von Volkswagen, junge Fachkräfte in die Stadt zu holen. Oder an die vielen Pendler – und ich meine nicht die aus dem nahen Umland – sondern die, die täglich über eine Stunde zur Arbeit brauchen. Wir benötigen mehr und attraktiven Wohnraum!“

Die gesamte Bevölkerungsstatistik steht ab sofort zum Download für alle bereit unter www.wolfsburg.de/statistik.

Von Claudia Jeske