Wolfsburg von oben: So sieht die Stadt aus der Vogelperspektive aus

Wolfsburg

Wie eine Modelllandschaft sehen Wolfsburg und Umgebung von oben aus. Doch wer genau hinschaut, sieht, dass keinesfalls Stillstand herrscht: An allen Ecken wird abgerissen oder neugebaut. Und auch ein paar bekannte Orte sehen von oben doch noch mal ganz neu aus. Der Wolfsburger Fotograf Matthias Leitzke hat sich erneut in die Lüfte gewagt, um diese ungewöhnlichen Ansichten einzufangen.

Edeka-Markt in der Nordstadt ist abgerissen

Kaum wiederzuerkennen ist zum Beispiel das Edeka-Grundstück in der Nordstadt. Hier, auf der Ecke Schulenburgallee/Allerstraße ist von dem Supermarkt schon nichts mehr zu sehen, sogar der Schutt ist zum größten Teil verschwunden. Stattdessen fahren Bagger und andere Maschinen über das Gelände und ebnen den Boden für das neue Einkaufszentrum, das bald kommen soll.

Vom Edeka ist nichts übrig geblieben: In der Nordstadt Ecke Schulenburgallee/Allerstraße ist nun Platz für das kommende Einkaufszentrum. Quelle: Matthias Leitzke

Viel verändert hat sich auch in der Dessauer Straße in Westhagen. Von dem riesigen Hochhauskomplex, der L-förmig bis zum Marktplatz lief, steht nur noch die Hälfte. Im ersten Bauabschnitt, den Hausnummern 34 bis 24, war im Sommer Asbest in den Außenwänden entdeckt worden, sodass der Rückbau deutlich teurer wurde als geplant. Inzwischen ist der Gebäudeteil aber dem Erdboden gleich gemacht – nun fehlen nur noch die niedrigeren Hausnummern.

Sauberer Schnitt: Der erste Bauabschnitt der „Burg“ in der Dessauer Straße ist schon platt, der Rest des Hochhauskomplexes soll bald folgen. Quelle: Matthias Leitzke

Noch zügiger scheint sich das Gelände des ehemaligen Stufenhochhauses in Detmerode zu verändern: Hier, zwischen Kurt-Schumacher-Ring und Konrad-Adenauer-Straße zieht die Neuland bereits den Nachfolger hoch. Dieses Mal werden es mehrere Gebäude mit Innenhöfen, ihre Anordnung und Höhe erinnert aber stark an den markanten Vorgänger.

Erinnerung ans Stufenhochhaus: Der Neubau im Kurt-Schumacher-Ring besteht zwar aus mehreren Teilen, erinnert aber dennoch an seinen markanten Vorgänger. Quelle: Matthias Leitzke

Anders als das Stufenhochhaus dürfen die Hochhäuser Don Camillo und Peppone in Detmerode weiterhin stehenbleiben. Aus der Vogelperspektive zeigen sie sich noch einmal in all ihrem Retro-Charme, bevor sie demnächst entkernt und mit einer neuen, schickeren Fassade ausgestattet werden.

Warten auf ihre neue Fassade: Don Camillo und Peppone in Detmerode werden bald aufgehübscht. Quelle: Matthias Leitzke

Auch bei den Steimker Gärtenhat sich viel getan: Im Vorbeifahren auf der Nordsteimker Straße sieht man zwar nur die vorderste Häuserfront, das Luftbild hingegen offenbart, wie viel Wohnraum hier am Stadtrand von Wolfsburg schon entstanden ist.

Steimker Gärten: Aus der Luft betrachtet, erschließt sich das ganze Ausmaß des neuen Baugebiets. Quelle: Matthias Leitzke

Ein Stückchen in die andere Richtung raus passiert viel: Im Gewerbegebiet Warmenau-Ost hat gerade erst das Unternehmen Schnellecke den Spatenstich für ein Logistikzentrum gesetzt. In weniger als einem Jahr soll der Bau fertig sein und eine flexiblere Anbindung ermöglichen.

Gewerbegebiet Warmenau Ost: Hier hat zuletzt Schnellecke den Spatenstich für ein neues Logistikzentrum gesetzt. Quelle: Matthias Leitzke

Richtig modern wird es in den Hellwinkel-Terrassen. An der Reislinger Straße entstehen unter anderem Deutschlands erste Holzhochhäuser. Die Außenfassade besteht aus einem nichtbrennbaren Stoff, die Inneneinrichtung wird aus Holz- und Stroh-Elementen zusammengesetzt. Für diese „Woodscraper“ ist das Architekturbüro kürzlich vom Bundesumweltministerium mit dem Bundespreis Ecodesign ausgezeichnet worden.

Nachhaltiges Bauen: Für die „Woodscraper“, die in den Hellwinkel-Terrassen entstehen, wurden die Architekten vom Bundesumweltministerium ausgezeichnet. Quelle: Matthias Leitzke

Ein ganz anderer Fall ist der Hageberg. Hier wird zwar derzeit weder abgerissen, noch neu gebaut, dennoch ist der Blick aus der Luft lohnenswert: Wer hätte gedacht, das dieses Wohngebiet im Westen Wolfsburgs von oben aussieht wie eine Portion Hörnchennudeln?

Wie eine Portion Hörnchennudeln: Der Hageberg gibt von oben betrachtet ein interessantes Bild ab. Quelle: Matthias Leitzke

Von Frederike Müller