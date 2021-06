Wolfsburg von oben: Baustellen und Bauwerke aus der Luft

Wolfsburg

Wolfsburg befindet sich im Wandel: In vielen Stadt- und Ortsteilen entstehen große Baugebiete wie an der Nordsteimker Straße die Steimker Gärten oder an der Reislinger Straße die Hellwinkel-Terrassen. Aber auch Bauprojekte wie das Berliner Haus – ein Büroturm inklusive Design-Hotel an der Berliner Brücke – wachsen und werden das Gesicht der Volkswagenstadt in Zukunft prägen. Der Wolfsburger Fotograf Matthias Leitzke, der für die WAZ in regelmäßigen Abständen Bilder von Wolfsburg aus der Vogelperspektive macht, durfte nach längerer Corona-bedingter pause endliche wieder fliegen – und fotografieren.

Eastgate: Büros und Wohnungen an der Dieselstraße:

Eastgate: Auf dem Areal entstehen Wohnungen und Büros. Fertigstellung ist im Jahr 2025. Quelle: Matthias Leitzke

Auf dem Gelände an der Dieselstraße stand früher das Verteilzentrum von Deutscher Post und DHL, das mittlerweile ins Gewerbegebiet Heinenkamp umgelagert wurde. Auf der nun freigewordenen Fläche soll das „Eastgate“ entstehen. Der Name leitet sich davon ab, dass der Komplex mit sieben Gebäuden Wolfsburgs „Tor nach Osten“ darstellen soll. Geplant sind dort 86 Wohnungen, jeweils zwischen 52 und 130 Quadratmetern. Außerdem 18 000 Quadratmeter Büroflächen und 920 Quadratmeter Ladenflächen. Bauherr ist die Röhrdanz Immobiliengruppe in Wolfsburg, Architekt das Planungsbüro Wehmeyer Braunschweig. Die Fertigstellung ist im Jahr 2025 geplant.

Wohnen für alle im Schlesierweg:

Schlesierweg: Ein Teil des Wohnbauprojektes „Wohnen für alle“ ist abgeschlossen. Auf dem leeren Baufeld entstehen weitere Gebäude. Quelle: Matthias Leitzke

Die Neuland baut im Schlesierweg fünf hochwärmegedämmte Gebäude, es entstehen so 70 neue Wohnungen, die barrierearm und generationengerecht sind. Es entstehen 2- bis 4-Zimmer- Wohnungen für Singles und Familien mit jeweils einem dazugehörigen Stellplatz. Gestartet wurde mit den nördlichen Gebäuden, der südliche Bereich folgt anschließend. Das Richtfest war im Dezember 2019, der erste Bauabschnitt war im Oktober 2020 fertig.

Wiesengarten in Reislingen:

Wiesengarten in Reislingen: Hier entstehen 160 Wohneinheiten. Quelle: Matthias Leitzke

Auf einer Fläche von 9,6 Hektar am Ortseingang Reislingen entsteht das neue Wohngebiet Wiesengarten. Die meisten der 160 Einheiten sind bereits vermietet oder verkauft. Der Spatenstich fand bereits 2016 statt, die Vermarktung ist bereits abgeschlossen.

Edeka in der Nordstadt:

Edeka Nordstadt: Das moderne Center entstand nach anderthalbjähriger Bauzeit. Quelle: Matthias Leitzke

Seit Dezember 2020 steht das neue Edeka-Center an der Schulenburgallee/ Allerstraße. Das alte Einkaufscenter in der Nordstadt wurde abgerissen. Das moderne Center bietet auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern rund 30 000 Produkte. Der Neubau dauerte rund anderthalb Jahre. zwischenzeitlich richtete Edeka zusammen mit der WMG, um den Versorgungsengpass in der Nordstadt zu überbrücken, einen Einkaufs-Shuttle ein.

Berliner Brücke und altes VfL-Stadion:

Berliner Brücke: Das Bauwerk ist 65 Jahre alt – und soll in den nächsten Jahren abgerissen und neu aufgebaut werden. Quelle: Matthias Leitzke

Die Berliner Brücke ist mittlerweile 65 Jahre alt. In ferner Zukunft soll das Bauwerk abgerissen und neu aufgebaut werden. Mit dem Thema beschäftigt sich schon jetzt eine Planungsgruppe. Experten geben der Brücke noch eine Lebensdauer von rund zehn Jahren. Und auch das Gelände des alten VfL-Stadions im Elsterweg soll neu geplant und entwickelt werden.

