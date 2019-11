Berlin

Die Entwicklung der Stadt Wolfsburg verliert einer Studie zufolge deutlich an Dynamik. Im Städteranking des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Zusammenarbeit mit der „ Wirtschaftswoche“ und dem Internet-Portal Immobilienscout24 stürzte die Autostadt in der Kategorie Dynamik im Vergleich zum Vorjahr von Platz 5 auf Platz 49 ab.

Insbesondere bei der Lebensqualität schnitt Wolfsburg unter den 71 untersuchten Städten schlecht ab. Im Bereich Arbeit reichte es nur fürs Mittelfeld. In den Kategorien zur aktuellen Lage und zur Zukunftsfähigkeit erreichte der Hauptstandort von Volkswagen jeweils den siebten Rang.

Untersuchung von arbeitgebernahem Institut

Die Spitzenplätze belegten Berlin in puncto Dynamik, München bei der aktuellen Lage und Darmstadt mit Blick auf die Zukunft. Für die Untersuchung vergleicht die Gesellschaft IW Consult des arbeitgebernahen IW insgesamt 71 kreisfreie Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern. Analysiert werden etwa Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Immobilien, Forschungsstärke und Zukunftsindustrien.

Von RND/dpa