Wolfsburg

Was für ein Informations-Wirrwarr: Gilt die von der Stadt bis zum 15. April verhängte Stallpflicht weiterhin? Oder läuft die Maßnahme, mit der die Ausbreitung der Vogelpest auf Wolfsburg verhindert werden soll, aus? Wichtige Fragen, mit denen sich Geflügelzüchter seit Tagen beschäftigten – und lange keine Antwort bekamen.

Bis Ulf Brandes, Vorsitzende des Geflügelzuchtvereins (GVZ) Fallersleben und Umgebung, zwei Tage vor Ablauf der Verordnung endlich die Nachricht vom Veterinäramt bekam: Die Stallpflicht bleibt bis 15. Mai bestehen. Eine neue Geflügelpest-Verordnung war zu diesem Zeitpunkt nicht auf der Stadt-Website zu finden. In der WhatsApp-Gruppe der Züchter kursierten nur Gerüchte.

Geflügelzuchtverein Fallersleben ist froh, dass es endlich eine Aussage zur Stallpflicht gibt

Brandes ist deshalb froh, dass er endlich eine verbindliche Antwort bekommen hat. Aber er ist auch ziemlich sauer darüber, dass die Züchter erst so spät Infos bekamen – und lange Zeit niemand eine klare Aussage machen wollte. „Das ist sehr unbefriedigend“, schimpft Ulf Brandes.

Beschäftigungsideen für Hühner in Stallpflicht:

Das habe er dem Veterinäramt auch so gesagt – und das will den Informationsweg in Zukunft verbessern. „Ich bekomme künftig eine E-Mail, informiere dann unsere Vereinsmitglieder und den Kreisverband“, so der GVZ-Vorsitzende. Noch etwas stört ihn: Bislang gebe es keine offiziellen Angaben darüber, ob ein Tier mit Geflügelpest gefunden wurde. „Ich habe nur gehört, dass es einige tote Gänse gab“, sagt Brandes.

Die frisch geschlüpften Küken müssen endlich raus aus den Ställen

Er und andere Rassezüchter würden sich freuen, wenn die Stadt die Stallpflicht bald aufhebt. „Die Tiere müssen endlich wieder raus“, sagt GVZ-Pressesprecher Dieter Prehn. Seine sieben Hühner hätten zwar eine Voliere von 25 Quadratmeter plus Stall. Aber das sei nicht die Regel.

Ulf Brandes denkt an die vielen Küken, die gerade geschlüpft sind. „Die müssen endlich raus aus den Ställen.“ Ebenso wie die anderen Hühner. Weil die nicht frei umherlaufen dürfen, langweilen sie sich und entwickeln gefährliche Unsitten wie Federn von Artgenossen ausrupfen. Dabei entstehen schlimme Wunden. Außerdem legten die Hühner seit der Stallpflicht nicht mehr so viele Eier wie früher.

Von Sylvia Telge