Wolfsburg vereint fürs Klima: So lief die Demo vor dem Rathaus ab

Wolfsburg

Ein Transparent mit dem Motto „Wolfsburg vereint fürs Klima“ hing am Baugerüst vor der Rathausfassade und jede Menge rote Fahnen wehten dort auch. Zur Klima-Demo aufgerufen hatten in Wolfsburg diesmal nicht Schüler und Schülerinnen im Namen der Bewegung „Fridays For Future“, sondern die Jusos.

Gemeinsam gegen den Klimawandel

„Es gab Organisationen, die gesagt haben, mit euch möchten wir nicht demonstrieren, denn ihr habt nicht dieselben Interessen wie wir“, berichtete Juso-Vorsitzender Pascal Becker. Seiner Meinung nach sei das aber gar kein Problem, denn: „Nur gemeinsam kann etwas gegen den Klimawandel getan werden.“ Einig war er sich dabei offenbar mit der SPD, den Linken und der Linksjugend sowie mit den Falken, den Grünen, Attac, Verdi und den lokal eher versprengten Resten von Fridays For Future. Ein paar Menschen, die nicht Mitglied einer dieser Organisationen sind, aber trotzdem ein Zeichen für Klimaschutz setzen wollten, kamen auch. Für sie gab’s Extra-Applaus und fast schon traditionell ein bisschen Musik: Markus Zarbock sang und spielte.

Musik für besseres Klima: Markus Zarbock sang und spielte eigene Kompositionen und Songs von Bruce Springsteen. Quelle: Roland Hermstein

„Schade, dass es so still geworden ist in der Wolfsburger Fridays-For-Future-Bewegung“, finden Laura Sabedotti und Noemi Zenk-Agyei. Beide gingen hier als Schülerinnen schon fürs Klima auf die Straße, seit Beginn der Berufs-Ausbildung aber habe man den Kontakt zu den Schulen und auch untereinander verloren, bedauert Laura Sabedotti . Die Jusos gehörten früher zu einem großen Teil selbst zum Organisationsteam von FFF. „Die sind wohl abgeworben worden. Aber gut, dass überhaupt noch jemand etwas macht“, kommentierte eine politisch neutrale Demo-Teilnehmerin.

Die Forderungen, die die teilnehmenden Organisationen auf der Rathaustreppe jetzt stellten, sind die gleichen, die Aktivisten und Aktivistinnen von Fridays For Future schon seit 2018 wiederholen – Kohleausstieg, Förderung von alternativen Energien, kostenloser Personennahverkehr. Denn umgesetzt wurde in den letzten drei Jahren nur sehr, sehr wenig. Wolfsburg sei nicht untätig, nur zu langsam entschuldigte sich der SPD-Vorsitzende Hans-Georg Bachmann in seinem Redebeitrag bei der hörbar unzufriedenen Jugendorganisation seiner Partei. Bleibt abzuwarten, ob sich mehr tut, bevor diese Generation nachgerückt ist.

Von Andrea Müller-Kudelka