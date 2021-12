Wolfsburg und die Demokratie: Buch arbeitet Nachkriegsgeschichte auf

Wolfsburg

Wolfsburg gilt als Musterstadt der Nationalsozialismus. Dieses dunkle Kapitel haben Wissenschaftler reichlich untersucht. Doch wie entwickelte sich die VW-Stadt nach Kriegsende? Darüber haben nur wenige Historiker geforscht. Das holte Dr. Alexander Kraus vom Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation mit seinem Buch „Stadt ohne Geschichte? Wolfsburg als Demokratielabor der Wirtschaftswunderzeit“ nach. Es ist eine spannende Aufarbeitung der Zeit zwischen 1945 bis 1972, die es jetzt im Buchhandel gibt.

Der Titel ist provokant und trifft den Kern von Kraus’ Forschung. Wolfsburg habe keine demokratische Geschichte, keine Tradition – dieses Image, das oft als Makel betrachtet wird, ist weit verbreitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Stadt Wolfsburg dieses Image aber gern auf. „Stadt ohne Geschichte – das hört sich nach weißem Papier an“, sagt Dr. Kraus. Nach weißer Weste, lupenreiner Vergangenheit.

Wolfsburg und seine „dunkle Geschichte“

Weil alles so sauber ist, muss man sich auch nicht mit den dunklen Kapiteln auseinandersetzen. Lieber ließ man sich als moderne Industriemetropole und Wirtschaftswunderstadt feiern. Die Stadtoberen hielten das für den besseren und vor allem leichteren Weg.

Das Buch „Stadt ohne Geschichte? Wolfsburg als Demokratielabor der Wirtschaftswunderzeit" von Alexander Kraus. Quelle: Roland Hermstein

Da waren sie auf dem Holzweg. Viele junge Wolfsburger wollten nichts totschweigen, forderten eine Aufarbeitung der NS-Zeit. Nicht immer waren sie erfolgreich. Sie schafften es zwar, dass der so genannte „Ausländerfriedhof“, auf dem Zwangsarbeiter begraben sind, ein Gedenkort wurde. Holocaust-Ausstellungen in den 60ern nach Wolfsburg zu holen, klappte nicht.

Es gab demokratische Kultur nach dem Krieg

Trotzdem sei das Engagement der Bürger schon damals groß gewesen, so Kraus. Wolfsburg hatte zehn Jahre ein Schülerparlament, das sich über 100 Mal zu Sitzungen traf. Häufiger als ähnliche Vertretung in anderen Städten. Mitreden mitentscheiden – diese demokratische Kultur sei in Wolfsburg nach dem Zweiten Weltkrieg ausgeprägt gewesen, fand Kraus heraus. Auch wenn es 1948 einen Dämpfer gab: Da war die VW-Stadt wieder die NS-Musterstadt, weil die rechtsradikale Deutsche Rechtspartei 64,3 Prozent der Stimmen bei der Kommunalwahl holte.

Das ist das neue Wolfsburg-Buch Dr. Alexander Kraus arbeitet in seinem neuen Buch „Stadt ohne Geschichte? Wolfsburg als Demokratielabor der Wirtschaftswunderzeit“ die Wolfsburger Geschichte zwischen 1945 und 1972 auf. Anhand von dreizehn stadtgeschichtlichen Untersuchungen werden kommunalpolitische Handlungsmuster gleichermaßen wie unterschiedlichste Formen bürgerlicher Mitverantwortung, gesellschaftlicher Partizipation und gemeinschaftlichen Gestaltungswillens beschrieben, in denen „Traditionen, Konventionen und klassische Rollenzuschreibungen“ aufgebrochen und hinterfragt wurden. Dafür werden Ereignisse, städtebauliche Manifestationen, Medienberichte und das Handeln unterschiedlichster Akteure als Ausdruck und Ergebnis demokratischer Lebensformen untersucht. Alle Fallbeispiele eint, dass in ihnen die unterschiedlichsten Versuche der Adaptierung und Internalisierung der Demokratie als Lebensform sichtbar werden, unabhängig davon, zu welchem Grad sie gelangen. Stets geht es dabei um Praktiken der Verinnerlichung der Demokratie. Das wissenschaftliche Buch ist beim Wallstein Verlag Göttingen erschienen, hat 512 Seiten, 103 Abbildungen und kostet 29,90 Euro. Die Auflage beträgt 600 Stück. Das Buch gibt es im Buchhandel.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann ist „stolz“ auf das Buch von Dr. Alexander Kraus: „Es ist die Geschichte über Wolfsburgs Geschichte.“ Ein wichtiges Kapitel sei damit wissenschaftlich erarbeitet. Die Idee, dass man das machen müsse, entstand schon vor 20 Jahren. 2006 bildete sich dazu ein Arbeitskreis, 2008 stellte die SPD einen entsprechenden Antrag dazu.

2011 begann dann Dr. Günter Riederer vom Institut für Zeitgeschichte mit der Forschung. Als er ging, machte sein Nachfolger Kraus 2015 weiter. Die Arbeit sei mit der Veröffentlichung aber noch lange nicht abgeschlossen, sagt der Stadthistoriker. Es gebe noch vieles zu bearbeiten. Aber nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern mit Bürgern, die Kraus fleißig mit alten Dokumenten versorgt haben. Wegen Corona sei das gerade schwierig.

Für Sandra Straube, Vorsitzende des Kulturausschusses, ist die Lektüre des Buches „eine Pflicht für jeden Wolfsburger Demokraten.“

Von Sylvia Telge