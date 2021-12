Wolfsburg

Wolfsburg trauert um Gustav Schlesinger. Der Wolfsburger fotografierte über Jahrzehnte hinweg bekannte Persönlichkeiten der Stadt wie VW-Chef Heinrich Nordhof, VW-Vorstand Frank Novotny oder Oberstadtdirektor Günter Balk. Er verstarb jetzt mit 94 Jahren in Bad Rothenfelde bei Osnabrück.

Schlesinger kannte und fotografierte die Chefetage im VW-Werk wie im Rathaus, Menschen in Kirche, Politik und Gewerkschaft, Handel und Handwerk dieser Stadt. Er bekam sie alle vor der Linse. Ihm gelang das letzte Foto von Heinrich Nordhoff.

Gustav Schlesinger: Wolfsburger Institut für Stadtgeschichte hat seine Fotos

Ein Bild aus dem Jahr 1999: Fotograf Gustav Schlesinger. Quelle: Manfred Hensel/ Archiv

Rund 200 seiner Porträts schlummern in den Archiven des Instituts für Zeitgeschichte. Eines von Schlesingers Lieblingsbildern war aber kein Wolfsburger Promi im eigentlichen Sinne – obwohl er in den 70ern hier sehr bekannt war: „Bratwurst-Alex“, der einen Stand am Rathausplatz hatte.

Schlesinger begann als Fotolaborant bei Volkswagen

Gustav Schlesinger wurd 1927 in Mähren geboren, kam am 5. November 1945 nach Wolfsburg, wurde dann als Laie Fotolaborant bei VW, und machte bei Walter Hönl in der Bebelstraße eine Fotografen-Lehre. Später hatte er selbst ein Fotostudio, in dem sich viele, viele Wolfsburger fotografieren ließen.

Vor zwei Jahren verließ Schlesinger die Stadt und zog in ein Seniorenheim nahe Osnabrück, um seine Kindern näher zu sein.

Von Claudia Jeske