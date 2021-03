Wolfsburg

Zu den Kommunalwahlen am 12. September und der Bundestagswahl am 26. September sowie möglicher Stichwahl zur Wahl der/des Oberbürgermeisters oder -meisterin (ebenfalls am 26. September) werden interessierte Bürger und Bürgerinnen gesucht, die am Wahltag in einem der mehr als 103 allgemeinen Wahlvorstände oder in einem der 31 Briefwahlvorstände als Wahlhelfer mitwirken wollen.

Voraussetzung für eine Berücksichtigung der Anmeldung zur Wahrnehmung eines Wahlehrenamtes ist die Wahlberechtigung.

Helfer für die Bundestagswahl müssen mindestens 18 Jahre alt sein

Für die Kommunalwahlen sind Deutsche oder Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, wenn sie am Wahltag 16 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten im jeweiligen Wahlgebiet, in dem sie wählen wollen, ihren Wohnsitz haben (Hauptwohnung in Wolfsburg). Zur Bundestagswahl ist davon abweichend das Mindestalter 18 Jahre. Zudem ist die deutsche Staatsangehörigkeit Voraussetzung.

Aus organisatorischen Gründen werden Anmeldungen zu beiden Wahlen bevorzugt. Das erfordert ein Mindestalter von 18 Jahren und die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alle Wahlhelfer erhalten eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro

Die Wahlzeit beginnt um 8 Uhr (Treffen am Wahllokal um 7.15 Uhr) und endet um 18 Uhr. Die Besetzung erfolgt in zwei Schichten. Ab 18 Uhr wird von allen Mitgliedern der Wahlvorstände das Wahlergebnis durch die Zählung der abgegebenen Stimmen ermittelt. Für den ehrenamtlichen Einsatz gewährt die Stadt Wolfsburg eine Entschädigung in Höhe von 50 Euro.

Abhängig von der weiteren Entwicklung der Bekämpfung des Coronavirus wird es für die Wahltage ein Hygienekonzept geben. Zudem werden nach der am 11. März verkündeten Coronavirus-Impfverordnung Wahlhelfende mit erhöhter Priorität Anspruch auf eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus haben.

Interessierte können sich ab sofort an den Geschäftsbereich Bürgerdienste/Wahlen wenden. Meldungen werden unter der Telefonnummer 05361-281234, per Fax 05361 281751 oder per E-Mail an wahlhelfer@stadt.wolfsburg.de entgegengenommen.

