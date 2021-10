Wolfsburg

Seit dem 1. Oktober ist Dennis Weilmann Wolfsburger Oberbürgermeister. Für seinen vorherigen Posten als Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur braucht die Verwaltung einen Nachfolger. Über die öffentliche Ausschreibung der Stelle soll der Rat in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch, 3. November, abstimmen. Bastian Zimmermann (Die Linke) bringt vorab eine eigene Idee ein: Er schlägt vor, auf die Ausschreibung zu verzichten und stattdessen CongressPark-Geschäftsführer Thomas Muth zurück ins Rathaus zu holen. Die Stadt könne so 300 000 Euro einsparen.

Thomas Muth war bis Juni 2017 als Dezernent für die Bereiche Kultur und Finanzen tätig, ehe er die Geschäftsführung des CongressParks übernahm. Seinen Status als gewählter Dezernent verlor er dadurch nicht: Seine Amtszeit war erst 2015 um acht Jahre verlängert worden und dauert noch bis 2024 an.

Zimmermann sieht die Chance, Personalkosten einzusparen

Geht es nach Zimmermann, sollte die Verwaltung sich diesen Umstand jetzt angesichts der schwierigen Finanzlage Wolfsburgs zunutze machen: „Ich schlage dem neuen Oberbürgermeister vor, auf eine Ausschreibung seiner ehemaligen Dezernentenstelle zu verzichten. Denn wir können Thomas Muth in die Verwaltung zurückholen und so ungefähr 300 000 Euro Personalkosten sparen, die dann zum Beispiel in die Digitalisierung Wolfsburgs investiert werden könnten.“

Aus Sicht von Zimmermann sollte „der neue Rat sich zuerst einmal in die aktuelle Haushaltssituation einarbeiten“, ehe er eine „souveräne Entscheidung“ hinsichtlich eines möglichen neuen Dezernenten treffen könne. Auf die aktuell ebenfalls schwierigen Zeiten für VW anspielend meint der Linken-Politiker: „Die Einnahmen der Gewerbesteuer sind bei der aktuellen Kurzarbeit und der deutlich geringeren Stückzahlen im Werk ungewiss. Wir können nicht Geld mit vollen Händen ausgeben, solange wir nicht wissen, wie hoch die Einnahmen sind.“

Auch für den CongressPark hat Zimmermann eine Lösung

Auch für eine mögliche Nachfolge Muths im CongressPark hat Zimmermann bereits eine „schnelle und günstige“ Lösung in petto: „Der CongressPark hat bereits einen hervorragenden Prokuristen, der diese Funktion übernehmen könnte.“

Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU), der derzeit im Urlaub ist, äußerte sich bis Donnerstagnachmittag auf WAZ-Anfrage noch nicht zu Zimmermanns Vorschlag. Vor einigen Tagen hatte er hinsichtlich der Nachbesetzung des Dezernats für Wirtschaft, Digitales und Kultur gesagt: „Kommissarische Zuständigkeiten werden zeitnah entschieden und entsprechend kommuniziert.“

Muth nimmt den Wirbel gelassen

Thomas Muth selbst nimmt den plötzlichen Wirbel um seine Person gelassen. Die Entscheidung um seine Zukunft stehe im Ermessen seines Dienstherren: „Wenn der mich zurückholt, holt er mich zurück. Wenn nicht, bleibe ich gerne im CongressPark.“

Im Rathaus war Muth für die Bereiche Finanzen, Kultur und teilweise auch Sport zuständig. Der heutige CongressPark-Geschäftsführer galt in dieser Zeit als umstritten. Insbesondere die CDU – der Muth angehörte, bis er zu den Grünen wechselte – hatte sich 2015 gegen seine Wiederwahl ausgesprochen.

