Nordstadt

Bis zum 18. März müssen sich die Ortsräte in Wolfsburg einig werden, wie sie den Wünschen der Verwaltung nach Einsparungen, Projektverzicht und Streichungen auf dem obligatorischen Wunschzettel zum Haushaltsplan und Investitionsprogramm nachkommen. Da darf man gespannt sein, wo die Mitglieder der kommunalpolitischen Basis den Rotstift akzeptieren. Einen ersten Vorgeschmack lieferte am Dienstag in einer überwiegend digital durchgeführten Sitzung der Ortsrat Nordstadt. Im Rathaus waren dazu neben den Beratern aus der Verwaltung nur Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer und Frank Helmut Zaddach (beide SPD) präsent. Ortsratssenior Zaddach fühlte sich nach eigenen Worten mit den coronabedingten modernen Techniken überfordert.

Zuvor hatte – wie bereits in diversen Ortsräten vorweg – Stadtrat und Kämmerer Andreas Bauer die aktuellen finanziellen Daten aufgelistet und in bewährter Form auch die Nordstädter mit Nachdruck aufgefordert, lediglich danach zu schauen, was unbedingt notwendig ist. „Wir stehen heute in der Verantwortung, was wir der nächsten Generation an Belastungen aufbürden“, sagte der Kämmerer.

50 000 Euro fließen jedes Jahr in die Städtische Galerie

Aus dem Ortsratsrund kamen bereits die ersten Vorschläge, wo eventuell an jahrelang praktizierten Geldzuwendungen gespart werden könnte. Und prompt stach Helmut Krzywdzinski (CDU) mit seiner Idee förmlich in ein Wespennest: Die obligatorischen 50 000 Euro, die jedes Jahr der Städtischen Galerie im Schloss unter anderem für den Ankauf neuer Werke zur Verfügung gestellt werden, könnten gestrichen werden. Krzywdzinski formulierte sogar in relativ scharfem Ton, „dass man hier 50 000 Euro hinschmeißt.“

Mit dieser Argumentation kam er allerdings bei Frank Helmut Zaddach überhaupt nicht gut an: „Hier wird nichts hingeschmissen“, betonte der SPD-Mann und wies darauf hin, dass der Zuschuss alljährlich durchaus gewinnbringend für den Ankauf neuer Werke verwandt werde. Dabei würde vorab ein Gremium ausgewiesener Experten tätig werden. „Ich kann nur dringend davon abraten“, sagte Zaddach, „an diesem Zuschuss auch nur zu rütteln.“

Jan-Sören Lühr (SPD) und Simona Faulhaber (Grüne) werteten die Kunstwerke, die beständig im Wert stiegen, sogar als sichere Geldanlage bzw. Einnahmequelle. Fraktionssprecher Olde Dibbern und der stellvertretende Ortsbürgermeister Antonio Zanfino (alle SPD) warnten eindringlich davor, die Städtische Galerie zu gefährden. Auch ein Kompromissvorschlag von Jens Melsa (PUG), die Förderungssumme zunächst auf 25 000 Euro zu halbieren und nur bei konkreten Ankäufen aufzustocken, fand keine Zustimmung. Mehrheitlich mit 7:5 Stimmen erfolgt der Beschluss, die 50 000 Euro im Etatansatz zu belassen.

Die Einmündung Hubertusstraße: Hier scheinen derzeit keine weiteren Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung notwednig. Quelle: Britta Schulze

250 000 Euro könnte Kämmerer Bauer schon jetzt streichen

Konkret streichen könnte der Kämmerer schon jetzt den Ansatz von zunächst 250 000 Euro für Ampel und Ausbau des Einmündungsbereiches Hubertusstraße/ K 46. Denn: Das Unfallgeschehen hier hat sich erheblich verringert, so dass Maßnahmen gegenwärtig kaum erforderlich sind. Ob das eine Folge von Corona-Einschränkungen ist oder es ganz allgemein eine Verkehrsberuhigung gibt, ist unklar. Sollte nach der Pandemie wieder ein anderes Bild entstehen, müsste allerdings dann wieder nachgebessert werden.

Umfangreichen Raum nahmen schließlich die vorbereitenden Maßnahmen für ein mögliches neues Trinity-Werk von VW ein, das auch die Grenzen des Nordstädter Ortsrates tangiert. Geschäftsbereichsleiterin Silke Lässig sowie Marc Heinisch (beide Stadtplanung und Bauberatung) bestätigten dem Ortsrat umfangreiche Untersuchungen auch hinsichtlich des künftigen Lärm-, Umwelt- und Naturschutzes. Sowohl Politik als auch Bevölkerung würden beständig informiert und auf dem Weg zur möglichen neuen Fabrik mitgenommen, betonte Lässig.

Von Burkhard Heuer