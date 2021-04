Wolfsburg schaut bei Auswahl der Modellkommunen in die Röhre

Wolfsburg

Stadt, Handel und Gastronomen hatten viele Hoffnungen in die heutige Entscheidung des Landes Niedersachsen gesetzt, doch die wurden nun enttäuscht: Wolfsburg bleibt bei der Zulassung von Modellkommunen für Öffnungen außen vor. Der entscheidende Faktor für die Nicht-Berücksichtigung war der in den letzten Tagen massiv gestiegenen Inzidenzwert. Dieser lag am Freitag bei über 180. Die Stadt Wolfsburg hofft nun auf einen zweiten Auswahlprozess.

Insgesamt 65 Kommunen hatten sich in Niedersachsen um den Status als Modellkommune beworben. 14 Davon bekamen heute den Zuschlag. Neben der Nachbarstadt Braunschweig sind dies auch Aurich, Achim, Buxtehude, Cuxhaven, Einbeck, Emden, Hannoversch Münden, Hildesheim, Lüneburg, Nienburg an der Weser, Norden, Oldenburg und die Samtgemeinde Elbtalaue. Diesen ist es in Kürze erlaubt, modellhaft das Öffnen von Gastronomie, Einzelhandel, Kultur- und Sportstätten unter strengen Auflagen zu erproben – dazu gehören unter anderem Corona-Tests und die digitale Kontaktverfolgung. Losgehen soll es in den ausgewählten Städten wohl wegen des erheblichen Vorbereitungsaufwands erst am 12. April.

Stadt kritisiert Orientierung am Inzidenzwert

Wolfsburg hingegen schaut in die Röhre. Angesichts von Ausgangsbeschränkungen und einem am Freitag kommunizierten Inzidenzwert von über 180 ist das allerdings kaum verwunderlich. Denn entscheidendes Kriterium bei der Auswahl der Kommunen war laut Niedersächsischem Gesundheitsministerium ein Inzidenzwert von unter 100.

Im Rathaus bedauert man diese Entscheidung – und übt auch Kritik. „Das vorsichtige Festhalten des Landes an einem Inzidenzwert von 100 Infektionen pro 100.000 Einwohnern ist aus Sicht der Stadt Wolfsburg zu kurz gegriffen“, heißt es in einer Mitteilung. Schließlich sei die große Zahl an Neuinfektionen in Wolfsburg womöglich auch auf die außergewöhnlich hohe Zahl an Testungen zurückzuführen. Man sei überzeugt, dass das vorgelegte Modellkonzept, trotz der steigenden Infektionszahlen zu einer sicheren Öffnung der Außengastronomie und Einzelhandelsbetriebe geführt hätte.

Das Wolfsburger Konzept hätte vorgesehen, im ersten Schritt einen Teil der Wolfsburger Fußgängerzone als Testgebiet zu öffnen. Die Außengastronomie und die Geschäfte des Einzelhandels wären so für negativ getestete Personen zugänglich gewesen. Dafür sollten vom Gesundheitsamt zertifizierte Teststationen eingerichtet und das jeweilige Testergebnis in der PassGo-App zum Nachweis hinterlegt werden.

Wolfsburg hofft auf zweites Auswahlverfahren Mitte April

Von dem Konzept, das gemeinsam von Stadt, WMG, Einzehandel und Ostfalia erarbeitet wurde, ist man im Rathaus indes weiter überzeugt. Und eine zweite Chance winkt Wolfsburg in der Tat schon in Kürze. Denn das Land will insgesamt 25 Modellprojekte ermöglichen, deshalb soll es für Kommunen, die jetzt nicht zum Zuge kommen, ein zweites Auswahlverfahren geben. Wer von den Bewerbern einen der 11 übrigen Plätze ergattern kann, darüber soll wohl am 16. April entschieden werden. „Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, möglichst schnell Perspektiven für Gewerbetreibende und Arbeitnehmer zu finden“, zeigt sich Oberbürgermeister Klaus Mohrs kämpferisch.

Auch ohne Wolfsburger Beteiligung könnte das Konzept der Modellkommunen zumindest langfristig auch in der VW-Stadt Perspektiven eröffnen. Erklärtes Ziel ist es schließlich, den Weg für sichere Zonen in ganz Niedersachsen zu weisen. „Mit den Projekten untersuchen wir, wie die Öffnung einzelner Bereiche mit einer konsequenten Teststrategie und unter Einhaltung strenger Auflagen möglich ist. Wir wollen so die Grundlage für spätere kontrollierte und gezielte Lockerungen schaffen. Ziel ist es, Schritt für Schritt durch diese Pandemie zu kommen und eine gewisse Normalisierung unseres Lebens zu ermöglichen“, erklärte Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens.

Von Steffen Schmidt