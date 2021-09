Er sei ein Brückenbauer, beschrieb VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch das Wirken des scheidenden Oberbürgermeisters Klaus Mohrs in seiner Laudatio. Mit einem Festakt in der Bürgerhalle des Rathauses endeten rund 40 Jahre Verwaltungslaufbahn bei der Verabschiedung am Donnerstag.