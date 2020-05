Wolfsburg plant keine Corona-Massentests in Pflegeheimen

Wolfsburg

In Wolfsburger Pflegeheimen sind weiterhin keine Massentests von Bewohnern und Mitarbeitern auf das Coronavirus geplant. Auf Beschluss des Bundestags sollen künftig zwar mehr Corona-Tests möglich werden, die die gesetzlichen Kassen bezahlen – auch ohne, dass jemand Symptome zeigt. Anders als etwa die Stadt Salzgitter plant Wolfsburg derzeit aber keine vorsorglichen Reihenuntersuchungen in Pflegeheimen.

„In Abstimmung mit dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt, im Austausch mit der Stadt Braunschweig und anderen Gesundheitsämtern der Region und vor allem gemäß der derzeit geltenden Richtlinien des Robert-Koch-Instituts wird die Stadt derzeit keine Massentestungen in Einrichtungen veranlassen“, teilt die Stadt Wolfsburg auf Anfrage der WAZ mit.

AWO fordert Corona-Massentests in Pflegeheimen

Die Träger der Pflegeheime unterstützen dagegen die Forderung nach Corona-Massentests. „Die Forderung der AWO, als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen, nach Tests aller Personen in Wohn- und Pflegeheimen und speziell der Mitarbeitenden wurde bereits vor Wochen formuliert“, sagte AWO-Verbandssekretär Falk Hensel.

Die Stadt Salzgitter hat angekündigt, das Personal in allen Pflegeeinrichtungen ab Montag, 18. Mai, zweimal pro Woche auf Corona zu testen. „Wir wünschen uns die Tests natürlich auch für Wolfsburg“, so Hensel, der die gute Zusammenarbeit mit städtischen Gesundheitsamt betont. In Wolfsburg hat die AWO etwa 75 Beschäftigte und 140 Bewohner in Pflegeheimen. Tests gibt es bislang im Verdachtsfall.

Auch die Diakonie Wolfsburg würde regelmäßige Corona-Tests begrüßen: „Die Entscheidung darüber haben die Kommunen, beziehungsweise die Gesundheitsämter zu treffen. Nach allem, was wir erlebt haben, ist unser Bedürfnis nach Handlungssicherheit sehr groß“, sagt Ralf-Werner Günther, Vorstand des Diakonischen Werks Wolfsburg.

Auch das DRK würde die Reihentests begrüßen

Das Deutsche Rote Kreuz betont, dass aufgrund der aktuellen Lockerungen grundsätzlich alles getan werden müsse, um Infektionsketten zu erkennen. Wolfsburgs DRK-Vorstand Wolfgang Rückert sieht in den Reihentests ein Instrument, um den rund 250 DRK-Mitarbeitern in der direkten und indirekten Pflege eine Zusatzinformation bieten zu können. Allerdings, so Rückert, sei die Aussagekraft der Tests nicht immer sicher und nur eine Momentaufnahme. „Um hier keine falsche Sicherheit zu erzeugen, müssten im Grunde jeden Tag Abstriche genommen werden und die Testergebnisse am gleichen Tag vorliegen. Dies wird aus logistischen und finanziellen Gründen kaum durchsetzbar sein“, erklärte Rückert.

Von Nina Schacht