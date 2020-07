Wolfsburg plant Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer

Wolfsburg

Grünes Licht für die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer in Wolfsburg vom 1. August an gab jetzt der Finanzausschuss. Die Stadt erhofft sich davon Mehreinnahmen noch im laufenden Jahr in Höhe von 178 500 Euro und ab 2021 in Höhe von 375 000 Euro jährlich. Die endgültige Entscheidung fällt der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15. Juli.

Der Finanzausschuss stimmte mit Ausnahme der PUG für den Beschlussvorschlag der Verwaltung. Demnach sollen Menschen mit einer Zweitwohnung in Wolfsburg eine Steuer in Höhe von zehn Prozent ihrer Nettokaltmiete zahlen. Wenn für eine Wohnung keine Nettokaltmiete vereinbart ist, wird der Betrag in Anlehnung an den aktuellen Mietspiegel geschätzt.

Stadt will mehr Menschen nach Wolfsburg holen

Die Stadt Wolfsburg setzt mit der Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer im Rahmen ihrer Haushaltskonsolidierung einen Vorschlag der Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) um. Neben den Einnahmen aus der Zweitwohnsitzsteuer erhofft sich die Stadt auch eine Lenkungsfunktion: Die Inhaber einer Zweitwohnung sollen eine bewusste Entscheidung über Haupt- und Nebenwohnsitz fällen. „Wir wollen Leute bewegen, ihren Erstwohnsitz nach Wolfsburg zu holen“, sagte Finanzausschussvorsitzender Peter Kassel ( CDU). Bei einer Entscheidung für den Hauptwohnsitz in Wolfsburg erhöhen sich die Zuweisungen des Landes, die von der Einwohnerzahl abhängig sind.

Von der Zweitwohnsitzsteuer befreit sind therapeutische Einrichtungen und Träger der öffentlichen und freien Jugendpflege. Auch Verheiratete oder Menschen in einer eingetragenen Lebenspartnerschaften sind ausgenommen, wenn sie aus beruflichen Gründen vorwiegend eine Zweitwohnung nutzen.

Keine Ausnahme für Pflegekräfte

Der Finanzausschuss lehnte einen Antrag der PUG-Fraktion ab, wonach Pflegekräfte von der Zweitwohnsitzsteuer befreit werden sollen. Die Verwaltung hatte rechtliche Bedenken aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes angemeldet. Gleiches galt für einen Antrag von Linken und Piraten, der auf eine Steuerbefreiung von jungen Erwachsenen und insbesondere Studenten auf Heimatbesuch abzielte. In Wohngemeinschaften oder im Fall von Studenten, die ein Zimmer bei ihren Eltern haben, wird die Zweitwohnsitzsteuer am individuell genutzten Wohnraum bemessen.

Von Florian Heintz