Wolfsburg muss sparen: Museen nehmen ab September Eintritt

Wolfsburg

Dass die Stadt sparen muss, ist bekannt – schon im März brachte der Rat einen Sparhaushalt mit einem Millionendefizit auf den Weg. Jetzt diskutiert der Kulturausschuss am kommenden Mittwoch, 24. Juni, eine neue Entgeltverordnung für die Städtischen Museen in Wolfsburg. Bisher kostete der Besuch dieser Kultur-Einrichtungen nichts, ab September soll wieder Eintritt verlangt werden.

Seit April 2009 war der Eintritt in die Städtische Galerie und in die Historischen Museen kostenlos. Parteiübergreifend herrschte damals Einigkeit darüber, dass die Einkünfte ohnehin so gering seien, dass sie kaum eine Rolle spielen. Stattdessen wollte die Stadt mit dem kostenfreien Eintritt mehr Besucher in die Museen locken.

Anzeige

Preise orientieren sich an vergleichbaren Institutionen

Damit soll jetzt Schluss sein: Die Vorlage für die Entgeltordnung sieht vor, dass der Besuch der Museen ab dem 1. September wieder etwas kostet. Für die Städtische Galerie, das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum und das Stadtmuseum sehen die Entgeltordnungen weitestgehend identisch aus. Erwachsene sollen demnach 3,50 Euro zahlen, für Senioren sind 3 Euro angesetzt und für Kinder über sechs Jahren, Schüler und Studenten 2,50 Euro. Neben Kombi-Karten und Jahreskarten enthält die Vorlage auch Preise für Führungen und wissenschaftliche Recherche. Die Stadt orientiert sich an Eintrittsgeldern in „vergleichbaren Institutionen“. Der Eintritt in die Dokumentationsräume der Burg Neuhaus soll hingegen kostenlos bleiben.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Einnahmen nur minimal?

Der frühere Wolfsburger Ratsherr Frank Helmut Zaddach, der sich seit jeher für die Kultur in Wolfsburg stark macht, kann die Sparmaßnahme nicht ganz nachvollziehen: „Zunächst bin ich grundsätzlich der Meinung, dass Sammlungen, die sich im öffentlichen Besitz befinden, frei zugänglich sein sollten“, erklärt Zaddach. Daneben spielt für ihn auch das alte Argument aus dem Jahr 2009 eine Rolle: „Ich denke, dass die Einnahmen so minimal sein werden, dass man die Eintrittspreise nach einem Jahr wieder einstampfen kann.“ Schließlich gebe es zahlreiche Ausnahmen, wie beispielsweise Eröffnungen von Ausstellungen, zu denen der Besuch ohnehin kostenfrei sei.

Zaddach ist überzeugt, dass Museen wie die Städtische Galerie in erster Linie Kurzentschlossene besuchen, die nicht unbedingt bereit sind, Eintritt zu bezahlen: „Ich denke, dass die Einnahmen im dreistelligen Bereich liegen werden.“

Idee ist nicht neu

Tatsächlich überlegte die Verwaltung bereits 2016, wieder Eintritt in den Museen zu erheben, um Kosten zu sparen. Damals sprachen sich jedoch sowohl der Finanz- als auch der Kulturausschuss schlussendlich dagegen aus.

Von Melanie Köster