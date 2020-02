Wolfsburg kämpft um Kompensation für Gewerbesteuerausfall

Wolfsburg

Der Dieselskandal hat nicht nur Volkswagen hart getroffen. Vor allem auch durch die erhebliche Verluste bei der Gewerbesteuer ist in Wolfsburg Sparen angesagt. Doch die Stadt will sich mit der Situation nicht einfach so abfinden. Gemeinsam mit anderen Kommunen pocht Wolfsburg jetzt auch eine Kompensation von Steuerausfällen, die aufgrund von Strafzahlungen der Autoindustrie im Zuge des Dieselskandals entstanden sind. Gemeinsam mit der pfälzischen Stadt Wörth am Rhein – wo Daimler ein großes Lkw-Montagewerk betreibt – lädt Wolfsburg deswegen zu einem Städtegipfel am 1. April in Mainz ein. Dort soll beraten werden, wie Kommunen für die entgangenen Gewerbesteuereinnahmen in Millionenhöhe entschädigt werden können.

Gemeinsam Druck ausüben

Wolfsburg ist nicht als einzige Kommune massiv von Gewerbesteuerverlusten in Folge von steuerlich absetzbaren Strafzahlungen betroffen. Oberbürgermeister Klaus Mohrs stehe im Kontakt mit anderen Kommunen in vergleichbaren Situationen – zum einen für einen Erfahrungsaustausch und zum anderen, um gemeinsam politischen Druck auf den Bund und die jeweiligen Länder auszuüben, teilte ein Sprecher der Stadt mit.

Warum gehen die Strafen nur an Bund und Länder?

Es geht dabei zum einen darum, dass die Kommunen ihr Geld wieder haben wollen, zum anderen soll das Problem auch für die Zukunft abgestellt werden. Denn bisher ist es so, dass die Strafzahlungen der Unternehmen, wie etwa die von VW im Zuge des Dieselskandals, an das Bundesland gezahlt werden, in dem die Ermittlungen geführt werden. Bei Kartellverfahren geht das Geld an den Bund oder die EU. Die Kommunen hingegen gehen dabei leer aus – und zwar im doppelten Sinne.

Doppelbestrafung

Nicht nur, dass sie vom Kuchen der Strafzahlungen nichts abbekommen, sie müssen auch noch mit wesentlich geringeren Einnahmen leben, da die Strafzahlungen seitens der Unternehmen steuerlich geltend gemacht werden können. Resultat ist eine deutlich niedrigere Gewerbesteuer – die aufgrund der generellen Folgen des Dieselskandals sowieso schon schrumpft.

Bereits 2018 hatte Mohrs deswegen zusammen mit seinem Braunschweiger Kollegen Ulrich Markurth das Land dazu aufgefordert, einen Teil der „VW-Milliarde“, wie die Strafzahlung Volkswagens betitelt wurde, gezielt in Projekte in den niedersächsichen Volkswagen-Standorten zu stecken. Jetzt also ein neuer Versuch, die bisherige Praxis zugunsten der Kommunen zu verändern.

