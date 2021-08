Wolfsburg ist vorbereitet für Aufnahme von Menschen aus Afghanistan

Wolfsburg

Der Landesflüchtlingsrat Niedersachsen lobt die Bereitschaft der Stadt Wolfsburg, Geflüchtete aus Afghanistan aufzunehmen. Stadtsprecher Ralf Schmidt bestätigte nach der Landung des ersten Flugzeugs aus der Krisenregion in Hannover am Freitag: „Wir wissen aktuell noch nicht, wann die ersten Personen zu uns nach Wolfsburg kommen, sind aber vorbereitet.“ In Deutschland ankommende Menschen aus Afghanistan würde derzeit auf die Landesaufnahmestellen verteilt und dann erst auf die Städte und Kommunen.

Der niedersächsische Flüchtlingsrat – eine Menschenrechtsorganisation, die es seit den 1980er Jahren gibt – bemüht sich derzeit, bürokratische Hürden so weit wie möglich abzubauen. „Es laufen schon seit einiger Zeit mehrere Visa-Verfahren wegen des Familiennachzugs, aber viel ist nicht möglich“, bedauert der Vorsitzende Muzaffer Öztürkyilmaz. Der Flüchtlingsrat hatte scharfe Kritik an Bund und Land geäußert: Diese hätten die Situation durch Verschleppung verschärft.

In einer Erklärung der Organisation hießt es jetzt: „Da es jederzeit zu spät sein kann, um noch aus Afghanistan rauszukommen, ist es nicht zumutbar, dass Menschen, die in Afghanistan ausharren, ein langwieriges Visumsverfahren durchlaufen müssen. Deshalb muss für diese Personen von der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, dass Ausnahme-Visa bei der Einreise nach Deutschland erteilt werden.“

Lage in Afghanistan: Am Wochenende gab es Demos in Hannover

In Wolfsburg gibt es unter den 338 gemeldeten Menschen aus Afghanistan auch einige unbegleitete Minderjährige, die jetzt besonders um ihre zurückgebliebenen Familien fürchten. Die meisten sind 2015 oder später eingereist, seit 2019 wurde allerdings nur eine einzige Person in Wolfsburg eingebürgert. Auf Basis geschönter Lageberichte des Auswärtigen Amtes zu Afghanistan habe das Land Niedersachsen „bis zuletzt an der Politik der Abschiebungen und der Ablehnung von Asylanträgen festgehalten“, kritisiert Muzaffer Öztürkyilmaz. Am Wochenende hatte es in Hannover mehrere Demonstrationen gegeben. Auch Menschen aus Wolfsburg waren nach WAZ-Informationen beteiligt.

Von Andrea Müller-Kudelka