Wolfsburg

Wolfsburg ist weiter die grünste Großstadt in Niedersachsen. Das zeigt eine aktuelle Erhebung des niedersächsischen Landesamtes für Statistik. Dort landet die VW-Stadt zum wiederholten Male vor Göttingen, Braunschweig, Osnabrück, Oldenburg und Hannover. Dabei haben die Wolfsburger Grünflächen in den vergangenen zehn Jahren ein Gebiet in der Größe von rund 300 Fußballfeldern verloren.

Göttingen ist Wolfsburg dicht auf den Fersen

Wiesen, Wald und Felder: Sie machten im Jahr 2021 rund 65,6 Prozent der gesamten Fläche Wolfsburgs aus. Unter den sechs größten Städten in Niedersachsen ist das ein Spitzenwert. „Bei den Vegetationsflächen sind die Stadt Wolfsburg und die Stadt Göttingen fast gleichauf“, berichtet Annegret Vehling vom Landesamt für Statistik. Denn: Göttingen ist Wolfsburg mit rund 65,3 Prozent „Vegetationsfläche“ dicht auf den Fersen.

Grünflächen: Sie sind wichtig für die Lebensqualität in einer Stadt. Quelle: Britta Schulze

In Braunschweig machen Wälder und Felder rund 50 Prozent der Stadtfläche aus. Schlusslicht in dem Ranking ist Hannover mit 27 Prozent Vegetationsfläche. Allerdings hat die Landeshauptstadt auch die mit Abstand meisten Einwohner: Über 500 000 Menschen leben auf einer Fläche, die insgesamt etwas kleiner ist als die Wolfsburgs.

Vor allem die Landwirtschaft hat Flächen verloren

Bei genauer Betrachtung der Zahlen fällt auf, dass Wolfsburg in den vergangenen neun Jahren deutlich an Grün verloren hat: Im Zeitraum vom 31. Dezember 2011 bis zum 31. Dezember 2020 waren es 211 Hektar. Das entspricht mehr als 295 Fußballfeldern. Vor allem die Landwirtschaft musste Flächen abgeben, aber auch Moor- und Heide-Gebiete sind zurückgegangen. Die Größe des Waldes ist in den neun Jahren gleich geblieben.

Gewachsen ist im gleichen Zeitraum dafür die besiedelte Fläche, und zwar um 70 Hektar. Noch stärker zugenommen haben die Verkehrsflächen, sie umfassten im vergangenen Jahr 125 Hektar mehr als noch 2011. Aus Sicht von Naturfreunden positiv: Deutlich gewachsen ist außerdem die Gewässerfläche, nämlich insgesamt um 24 Hektar.

Wolfsburg will weitere große Flächen versiegeln

Landwirte und Naturschützer haben in der WAZ bereits in der Vergangenheit den Flächenverbrauch in Wolfsburg kritisiert: „Der Flächenverbrauch wird immer gravierender. Das hat Auswirkungen auf den Naturschutz und die Landwirtschaft“, hatte Nabu-Vorsitzender Michael Kühn im Februar 2020 gesagt. Daran ändern dürfte sich in der VW-Stadt vorerst wenig. Denn: Es sind weitere Neubauprojekte geplant, die Wolfsburg im Ranking um die grünste Großstadt womöglich hinter Göttingen befördern. Alleine das geplante Baugebiet Sonnenkamp soll 150 Hektar groß werden – noch besteht das Gebiet praktisch ausschließlich aus Feldern.

Noch ist es eine Grünfläche: Bei Nordsteimke soll das Baugebiet Sonnenkamp entstehen. Quelle: Matthias Leitzke

Insgesamt müsse Niedersachsen seinen Flächenverbrauch senken, erklärt Statistikern Vehling in ihrem aktuellen Bericht: Bis 2030 will das Bundesland im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie maximal vier Hektar pro Tag verbrauchen. Zwischen 2017 und 2020 waren es noch 6,6 Hektar.

„Auch wenn in der Zukunft der Wunsch zum Wohnen in der Stadt bestehen bleibt, wird die Städteplanung einen Spagat machen müssen zwischen der Schaffung von Wohnraum und der Lebensqualität. Gerade die Lebensqualität in den Städten hängt in der Regel stark von den Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten ab, das heißt von den ‚grünen Lungen‘ im Stadtgebiet“, beschreibt Vehling die Herausforderung für die Zukunft. Die Grünflächen spielen zudem eine wichtige Rolle beim Umgang mit dem Klimawandel, da sie Wärme regulieren und Feuchtigkeit speichern.

Von Melanie Köster