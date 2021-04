Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg will in den kommenden Jahren massiv in die Grundsanierung von Straßen, Wegen und Plätzen investieren. Schon in diesem Jahr sollen die ersten Maßnahmen starten. Das geht aus einer schriftlichen Kenntnisgabe hervor, die die Verwaltung jetzt dem Planungs- und Bauausschuss vorgelegt hat. Durch die Erhöhung der Grundsteuer B stünden für diese Maßnahmen jährlich rund 2,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Stadtverwaltung hat eine Prioritätenliste erarbeitet

Die Stadtverwaltung will für die kommenden 20 Jahre eine Prioritätenliste für Baumaßnahmen aufstellen. In einem ersten Schritt hat sie jetzt nach eigenen Angaben „Dringlichkeiten für das Straßen- und Wegenetz in Wolfsburg“ ermittelt. In die Analysen fließen demnach die Ergebnisse von laufenden Streckenkontrollen, die Erfahrungen von Ingenieuren, die Untersuchungen der Gesellschaft für Straßenanalyse (GSA) und die Einschätzung von labortechnischen Untersuchungen mit ein.

Straßenbau- und Kanalisationsarbeiten sollen parallel laufen

In einem zweiten Schritt geht es um die sogenannten Synergieeffekte – das heißt: Sind neben dringlichen Straßenbauarbeiten gleichzeitig Arbeiten an der Kanalisation fällig, so dass man die sprichwörtlichen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann? Das habe man gemeinsam mit den Wolfsburger Entwässerungsbetrieben (WEB) erörtert, auch die LSW wolle man jetzt mit einbinden. In einem dritten Schritt soll in Verbindung mit der Sanierung von Straßen und Kanäle „auch der öffentliche Raum in sensiblen Bereichen aufgewertet werden“.

Die ersten konkreten Maßnahmen stehen bereits fest: So soll in diesem Jahr die Kreisstraße 111 zwischen Barnstorf und Heiligendorf saniert werden – wegen der Erschließung des Baugebiets Krummer Morgen in Heiligendorf seien parallel Erschließungsarbeiten möglich. Zudem will die Stadt in diesem Jahr die Sanierung von Alexanderberg, Försterberg und weiteren Straßen in Neuhaus planen. Außerdem will die Stadt prüfen, wie sie die Aufenthaltsqualität in Mörse – hier konkret Balkenweg, Am Hubertusstieg, Sperberweg und weitere Straßen – erhöhen kann.

Von Carsten Bischof