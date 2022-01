Wolfsburg

Die neueste Publikation „Alltag und Kriegserfahrung“ aus der Buchreihe „Texte zur Geschichte Wolfsburgs“ des Instituts für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation (IZS), beschäftigt sich mit den frühen Gründungsjahren unserer Stadt. Doch stehen diesmal nicht Zwangsarbeit und NS-Unrecht im Fokus, sondern das Alltagsleben einer Familie.

Anhand einer umfangreichen, einzigartigen Briefsammlung erzählt Lucinda Jäger über Freuden und Sorgen in der „Stadt des KdF.-Wagens. „Ja es könnte so schön sein ohne den verdammten Krieg!!“, schreibt Irmgard Busch im August 1943 an ihre Eltern Fritz und Anna Müller. Ihre zahlreichen Briefe eröffnen den Blick auf die Alltags- und Kriegserfahrungen einer vergleichsweise privilegierten Hausfrau in der vermeintlichen nationalsozialistischen Musterstadt.

Lucina Jäger erscheint als fürsorgliche Mutter und „Volksgenossin“

Dabei erlebt die Familie die ersten Kriegsjahre – Hans Busch ist als Ingenieur in leitender Position bei der Volkswagenwerk GmbH tätig – überwiegend unbeschwert. Mit der Fortdauer des Krieges nehmen gleichwohl die brieflich festgehaltenen Sorgen zu; aus Beunruhigungen werden Ängste, die Irmgard Buschs Gedankenwelt und private Lebenswirklichkeit mehr und mehr eintrüben.

Aufräumarbeiten nach dem Krieg in Wolfsburg: Bomben haben Teile des VW-Werks zerstört. Quelle: privat

Und doch entspricht das von ihr vermittelte und durch Lucinda Jäger erarbeitete Selbstbild dem Idealbild des Nationalsozialismus: Sie erscheint als sorgende und fürsorgliche Mutter, Ehefrau, Tochter, Schwester und „Volksgenossin“, die sich mit dem NS-Regime identifiziert und über die Kriegsjahre hinweg stets bedingungslos opferbereit und leidensfähig bleibt.

Kriegsschäden: Eingestürzte VW-Werkshalle. Quelle: privat

Hier kann das Buch erworben werden:

Irmgard Buschs Briefe aus der NS-Musterstadt (Texte zur Geschichte Wolfsburgs, Bd. 41). Ecrivir Verlag, Hannover 2022; S. 174, 19 Abbildungen. Ladenpreis: 12,95 Euro. Das Buch kann über den Buchhandel im IZS käuflich erworben werden.

Von der Redaktion