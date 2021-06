Wolfsburg

Zum sechsten Mal wird in Wolfsburg mit einer Veranstaltung auf die Lage von Millionen von Menschen auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung, Hunger und Elend hingewiesen. Unter dem Motto „#geschlossenweltoffen – gemeinsam in Wolfsburg“ gibt es am Sonntag, 20. Juni, von 11 bis 13 Uhr ein Bühnenprogramm im Biergarten des Hallenbad-Kulturzentrums – natürlich unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften.

„Am Weltflüchtlingstag haben wir die Chance auf die Situation von Menschen aufmerksam machen, die in vielen Fällen kein Sprachrohr haben“, so Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration. “Als sicherer Hafen setzen wir uns in Wolfsburg mit einem breiten Bündnis für die Rechte und die Würde von Geflüchteten ein und haben gemeinsam ein tolles Programm auf die Beine gestellt.“

Nele Dehnenkamp, Drehbuchautorin und Regisseurin des Films "Seepferdchen“. Er wird am Sonntag im Rahmen des Weltflüchtlingstags im Hallenbad gezeigt. Quelle: Martin Schutt

Unter anderem wird der international preisgekrönte Dokumentarfilm „Seepferdchen“ gezeigt. Die Regisseurin Nele Dehnenkamp, die Produzentin Christine Duttlinger sowie die Hauptdarstellerin des Films, die Wolfsburgerin Hanan Abdo Elias, werden anwesend sein. In weiteren Interviews berichten geflüchtete junge Menschen von ihren Erfahrungen während der Flucht aus dem Irak und ihrem Ankommen in Deutschland. Musikalisch begleitet die Musikgruppe Wapani durch die Veranstaltung. Die Umsetzung des Aktionstages erfolgt in enger Kooperation mit der IG Metall, den Beratungsstellen in der Flüchtlingshilfe unterschiedlicher Träger und anderen Wolfsburger Vereinen und Einrichtungen.

„Eine offene und tolerante Gesellschaft ist das Fundament für ein friedliches Zusammenleben. Mit dem Weltflüchtlingstag rufen wir diese Werte gezielt ins Bewusstsein“, so Christian Matzedda, 2. Bevollmächtigter und Geschäftsführer der IG Metall. „Mit dem Schulterschluss und der Kampagne #geschlossenweltoffen können wir eine vielfältige und tolerante Gesellschaft fördern.“

Christian Matzedda, 2. Bevollmächtigter der IG Metall: „„Eine offene und tolerante Gesellschaft ist das Fundament für ein friedliches Zusammenleben.“ Quelle: Matthias Leitzke

Weitere Infos zum Aktionstag und zum Programm gibt es auf: www.wolfsburg.de/rathaus/stadtverwaltung/51-integrationsreferat.

