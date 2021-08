Wolfsburg

Wenn die Menschen nicht zur Impfung kommen, dann muss die Impfung eben zu den Menschen kommen: Die Stadt hat am Dienstag bekannt gegeben, dass sie zwei neue Impfzentren in der Innenstadt eröffnet. Ein erstes startet am Freitag, 6. August, in den Designer Outlets. Das zweite soll in die City-Galerie einziehen.

Zur Impfung ins Shopping-Center: In den Designer Outlets ist das Impfzentrum künftig in einer Ladenfläche gegenüber vom „Frittenwerk“ zu finden. Es soll von Montag bis Samstag in der Zeit von 13 bis 19 Uhr geöffnet sein.

Der Impfstoff ist frei wählbar

„Wir können wirklich jedem ein Impfangebot machen, wobei zudem die freie Wahl hinsichtlich des Impfstoffes besteht“, wirbt Stadtrat Andreas Bauer für das neue Zentrum. Zur Auswahl stehen daher die Vakzine von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson.

Das kostenlose Angebot richtet sich an alle Personen ab zwölf Jahren, unabhängig vom Wohnort oder der Staatsbürgerschaft. Für die Impfung ist laut der Stadt lediglich ein Personalausweis oder Reisepass und, wenn vorhanden, der Impfpass notwendig. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen. Jugendliche ab 16 benötigen nur die von einem Elternteil unterschriebene Einwilligungserklärung und den Aufklärungsbogen. Die Formulare sind online unter www.wolfsburg.de/impfzentrum zu finden.

Für das Zentrum in der City-Galerie läuft noch die Abstimmung

Ein zweites temporäres Impfzentrum soll im Obergeschoss der City-Galerie neben dem Vodafone-Shop entstehen. Hier läuft der Stadt zufolge aber noch die finale Abstimmung.

Das Ziel ist klar: „Wir sind mit den temporären Impfzentren noch näher an den Bürgerinnen und Bürgern. Jeder kann einfach vorbeikommen, sich impfen lassen und etwas dazu beitragen, dass wir zurück zur Normalität gelangen“, sagt Bernhard Lange, Leiter des Impfzentrums.

Im CongressPark gibt es ebenfalls spontane Impfungen

Neben den temporären Impfzentren bietet die Stadt auch wieder spontane Impfungen im CongressPark an. Hierzu gibt es bis Anfang September zahlreiche Termine, jeweils in der Zeit von 8 bis 16 Uhr. Auch dieses Angebot richtet sich an alle ab zwölf Jahren.

Impfungen ohne Termin im CongressPark An den folgenden Tagen sind von 8 bis 16 Uhr Impfungen ohne Termin im Impfzentrum im CongressPark möglich: 6. August: Moderna /Johnson & Johnson 9. August: Biontech / Johnson & Johnson 10. August: Moderna /Johnson & Johnson 11. August: Biontech / Johnson & Johnson 16. August: Moderna / Johnson & Johnson 17. August: Biontech /Johnson & Johnson 18. August: Moderna /Johnson & Johnson 19. August: Biontech /Johnson & Johnson 20. August: Moderna /Johnson & Johnson 31. August: Biontech / Johnson & Johnson 1. September: Biontech /Johnson & Johnson 2. September: Biontech /Johnson & Johnson

Parallel zum „freiem Impfen“ können Interessierte im CongressPark alternativ Impftermine vorab buchen: Für den 6. August, den 9. bis 11. August, den 16. bis 20. August sowie den 31. August bis 2. September sind pro Tag 100 Termine im niedersächsischen Impfportal eingestellt. Sie sind über das Landessystem buchbar. Für zwei Drittel der Termine sind mRNA-Vakzine (Biontech oder Moderna) vorgesehen und für das andere Drittel soll Johnson & Johnson zum Einsatz kommen.

Zuletzt hatte es im Impfzentrum viele freie Termine gegeben. Oberbürgermeister Klaus Mohrs hofft deshalb, über die unkomplizierten Angebote noch mehr Menschen zu erreichen: „Wir erhoffen uns natürlich eine große Bereitschaft, vor allem im Hinblick auf die in der vergangenen Woche wieder gestiegenen Inzidenzzahlen und die derzeitige Urlaubszeit, in der doch einige Menschen verreisen.“

Es liege in der Hand der Wolfsburger, eine gute Ausgangsposition für den Herbst zu schaffen. „Ein ganz entscheidender Garant“ für möglichst viel Normalität in der kühlen Jahreszeit sei „eine möglichst hohe Zahl an Geimpften.“

Von der Redaktion