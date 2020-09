Wolfsburg erlaubt Heizpilze in der Gastronomie

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg erlaubt Gastronomen den Einsatz von Heizpilzen, um im Herbst und Winter mehr Gäste im Freien bedienen zu können. Während die Heizpilze in vielen Städten aus Umweltschutzgründen verboten sind und Gastronomen landesweit eine Ausnahmegenehmigung in der Corona-Krise fordern, ist die Regelung in der VW-Stadt eindeutig: „In Wolfsburg sind sogenannte Heizpilze nicht verboten“, sagte ein Stadtsprecher auf WAZ-Anfrage.

Viele Gäste wollen sich noch nicht in geschlossenen Räumen aufhalten

Darüber freut sich der Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) in Wolfsburg. „Die Heizpilze sind wirklich ganz, ganz wichtig für uns“, betonte Kreisverbandsvorsitzende Melanie Perricone. Zuletzt hätten sich viele Verbandsmitglieder nach der Heizpilz-Regelung in Wolfsburg erkundigt – eine eindeutige Auskunft zu dieser Frage habe sie selbst bislang aber noch nicht bekommen, erklärte Perricone. Umso erleichterter reagierte die Dehoga-Chefin nun auf die klare Aussage der Stadt gegenüber der WAZ. „Viele Gäste wollen sich noch nicht in geschlossenen Räumen aufhalten. Ihnen können wir mit Heizpilzen eine Alternative anbieten und auch in der kälteren Jahreszeit draußen ein Bier oder Snacks anbieten“, so Perricone.

Heizpilze: Schlecht für die Umwelt – aber gut fürs Geschäft. Quelle: dpa

Einige Gastronomen in Wolfsburg haben bereits in den vergangenen Jahren Heizpilze eingesetzt – einen Überblick hat der Dehoga-Kreisverband nicht. „Aber die Überlegung stellen jetzt viele an“, weiß die Vorsitzende. Während Kritiker die gasbetriebenen Heilzpilze aus Klimaschutzgründen ablehnen, wirbt Perricone um Verständnis. „Für viele Unternehmen geht es jetzt um die Existenz, sie haben auch eine Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern. Ich denke, dann ist es vertretbar“, sagte Perricone.

Noch keine Entscheidung über den Einsatz von Heizpilzen hat Cinzia Rizzo getroffen, Inhaberin des Cafe Rizzo an der Goethestraße. „Ich wusste gar nicht, dass sie hier nicht verboten sind“, erklärte die Gastronomin. Einerseits könnte sie mit Heizpilzen in der kälteren Jahreszeit mehr Gäste auf der Terrasse bewirten und so mehr Umsatz erwirtschaften. Andererseits müssten sich die Anschaffungs- und Betriebskosten auch rechnen. „Ich bin noch dabei, das abzuwägen“, so Rizzo.

Das Alt-Berlin wird im Winter möglicherweise wieder ein Zelt vor der Kneipe aufbauen

Skeptisch ist Ghandi Said Al Hassan vom Alt-Berlin im Kaufhof. „Ich habe schon zwei Heizpilze, die haben wir auch ganz normal genutzt“, sagte er. Im Herbst sei deren Einsatz noch sinnvoll, im tiefen Winter lohne es sich wahrscheinlich aber nicht mehr. In früheren Jahren habe er im Winter ein Zelt vor der Kneipe aufgebaut. Das sei auch in diesem Jahr eine Option – allerdings nur, wenn sich die Besucherzahlen entsprechend entwickeln. Momentan habe man nicht einmal 60 Prozent des Vorjahresniveaus erreicht. „Bis Ende September warten wir noch ab“, sagte Ghandi Said Al Hassan.

Kein Thema ist der Einsatz von Heizpilzen bislang für das Sausalitos. „Wir haben bereits Heizstrahler an unseren Schirmen und dadurch benötigten wir erstmal keine Heizpilze“, sagte Betriebsleiterin Greta Sewalski.

Von Florian Heintz