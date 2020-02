Wolfsburg erhält eine Million Euro vom Land für Glasfaserausbau

Wolfsburg hat mit Hilfe der Förderung von Bund und Land in Almke, Neindorf und Ilkerbruch 1060 Haushalte und 88 Gewerbeunternehmen ans Glasfasernetz angeschlossen. Dafür wurden 212 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt. Damit werden 99,5 Prozent der „weißen Flecken“ erschlossen. Als weiße Flecken gelten unterversorgte Gebiete mit weniger als 30 Mbit im Download.

In 2020 sollen mit einer nachträglichen Fördermöglichkeit noch sechs Grundschulstandorte ans Netz gebracht werden: Ehmen, Heiligendorf, Hattorf, Sülfeld, Wendschott sowie Hehlingen. „Der Ausbau beginnt, sobald der endgültige Bescheid des Bundes kommt“, so Daniela Krier vom Referat für Stadtentwicklung.

Das gesamte Investitionsvolumen für den Ausbau der weißen Flecken beträgt 5 Millionen Euro. Der Bund hat vorläufig 1,4 Millionen Euro Fördermittel bereitgestellt. Mit dem endgültigen Bescheid des Bundes wird aufgrund von Kostensteigerungen im Projekt mit einer höheren Fördersumme gerechnet. Das Land legt 1 Million aus dem Programm „Digitale Dividende II“ oben drauf. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich auf mindestens 800 000 Euro.

Alle Haushalte, die mit mehr als 30 Mbit versorgt sind, gelten als „graue Flecken“. Der Staat geht davon aus, dass in diesen Gebieten die Grundversorgung gewährleistet ist. Stadt, Land und Bund dürfen nur für die weißen Flecken Geld in die Hand nehmen. „Diese Werte ärgern uns seit Jahren“, erklärt Niedersachsens Digitalstaatssekretär Stefan Muhle. Der Bund fordere von der EU den gänzlichen Entfall der Auftragsschwelle, Brüssel dagegen sieht die Auftragsschwelle künftig bei 100 Mbit. „Man hat uns eine Einigung mit Brüssel im ersten Quartal in Aussicht gestellt. Das halte ich aber für sehr optimistisch“, so Muhle. Bis dahin muss sich die Stadt also mit neuen Förderantragen gedulden.