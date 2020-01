Wolfsburg gedenkt der Holocaust-Opfer und toten Kriegsgefangenen

Wolfsburg

Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das größte Vernichtungslager der Nationalsozialisten in Auschwitz. Zum 75-jährigen internationalen Gedenktag dieses Ereignisses legten Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Vertreter von Ortsräten, Verbänden, IG Metall und Volkswagen Kränze an den Ehrenmalen in der Breslauer Straße, am Sara-Frenkel-Platz sowie in der Werderstraße nieder.

Auf dem Ehrenfriedhof in der Nordstadt gibt es 500 Gräber

In Wolfsburg waren es vor allem Zwangsarbeiter, die unter der Nazi-Herrschaft gelitten haben. Auf dem Ehrenfriedhof in der Nordstadt liegen Menschen aus Polen, Ungarn, Italien, Frankreich, Belgien und Holland begraben, aber auch sowjetische Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter sowie 123 Kinder sowjetischer Herkunft. Insgesamt fast 500 Gräber und somit nur ein kleiner Teil der vielen Millionen Toten dieser Zeit.

Bilder: So war der Gedenktag

Zur Galerie Mit mahnenden Worten beteiligten sich Wolfsburger Schüler der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule am Gedenktag für die Holocaust-Opfer.

Mit Kränzen und mahnenden Worten allein sei es sicherlich nicht getan, aber es sei ein Zeichen – gegen das Vergessen. Klaus Mohrs möchte, dass dieses Gedenken in die Schulen weitergetragen wird, auf dass es nicht verblasst. Die acht Schülervertreter der zehnten Klasse der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule trugen ihre Gedanken zum Thema vor und gedachten mit kurzen Geschichten an die NS-Schreckensherrschaft, benannten Einzelschicksale oder bauten Brücken in die Gegenwart. Schüler Leopold (15) warnte vor Populismus jeder Art in der heutigen Zeit und ist entsetzt über die jüngsten Übergriffe Rechter auf Politiker.

Schüler fahren nach Auschwitz nach Polen

Im April werden er und rund 25 Mitschüler mit Lehrer Carlos Merinero nach Auschwitz fahren und die Anlagen des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers auf polnischem Boden besichtigen. Die Fakten kennen sie aus Erzählungen, Geschichtsbüchern und Filmen, „aber erst wenn man mal dort war, bekommen die Geschichten meiner Ur-Oma auch eine Emotion“, sagt Dunja aus der 11. Klasse, die bereits solch eine Klassenfahrt mitgemacht hat.

Mitschüler Noel fehlen beim Beschreiben seines Ganges durch die Gaskammern die Worte und für Lara hat sich aus dieser Reise ein neues Bewusstsein für das Zeitgeschehen entwickelt. Die Vertreter der jungen Generation mahnen uns an diesem Gedenktag alle, verantwortungsvoll mit der Zukunft umzugehen – mit ihrer Zukunft.

Lesen Sie auch:

Von Stefanie M. Brakel