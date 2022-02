Die Welt schaut voller Angst auf die Ukraine. Die WAZ sprach mit Wolfsburgern, die Kontakt zu Menschen in der Krisenregion haben oder hatten und fragte nach ihrer Einschätzung: Warum hat die Diplomatie versagt? Die Meinungen gehen auseinander.

Brennpunkt Donezk: Der Wolfsburger Pianist und Chorleiter Paul Schaban wurde in der Region geboren, in der jetzt russische Panzer auffahren, während der Ukrainische Präsident sein Waffen-Arsenal prüft. Arnulf Baumann, Marco Meiners und Ludmilla Neuwirth äußern sich in der WAZ ebenfalls zum Konflikt. Quelle: dpa/ap/WAZ-Archiv