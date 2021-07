Wolfsburg bekommt einen Jüdischen Friedhof

Nordstadt

Auf dem Wolfsburger Nordfriedhof entsteht ein jüdischer Friedhof. Dazu haben die Stadt Wolfsburg und der Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen einen Vertrag unterzeichnet. Die Fläche wird im östlichen Teil des Geländes eingerichtet und umfasst eine Größe von etwa 2300 Quadratmetern.

Mit der Unterzeichnung des Vertrages erwirbt der Landesverband der Jüdischen Gemeinden einen Teil der Fläche des Nordfriedhofs und kann diese nun eigenständig verwalten. Der Jüdischen Gemeinde wird es somit möglich, selbstständig über die Friedhofsflächen zu verfügen und eine eigene Satzung sowie Festlegungen zur Bestattung zu treffen. Dadurch wird auch die Einhaltung der Bestattungsriten nach jüdischem Glauben möglich.

Jüdischer Friedhof für Wolfsburger Gemeinde mit Ewigkeitsruherecht

„Eine scheinbar nicht endende Geschichte wird endlich gut“, sagt Michael Fürst, Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. „Die Jüdische Gemeinde in Wolfsburg verfügt nun über einen Friedhof in eigener Zuständigkeit und das Ewigkeitsruherecht für jeden hier Bestatteten ist damit gewährleistet.“

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide ergänzt: „Ich freue mich, dass wir den Vertrag nun unterzeichnen konnten. Mit der Übergabe der Flächen an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden haben wir einen großen Schritt zur weiteren Integration gemacht.“

Befindet sich auch auf dem Gelände des Wolfsburger Nordfriedhofs: Der erst ein Jahr alte Bestattungswald. Quelle: Britta Schulze

Bereits im Februar 2017 wurde auf einem kleinen Teil der Fläche ein Jüdisches Grabfeld für rund 20 Grabstellen geplant und eingerichtet. Die Planung für dieses Grabfeld lief bereits in sehr enger und einvernehmlicher Abstimmung mit dem Jüdischen Landesverband. Die rund 2300 Quadratmeter, die dem Jüdischen Friedhof zur Verfügung stehen, fanden bisher keine – das ist Voraussetzung für einen jüdischen Friedhof. Das Areal war eine Vorbehaltsfläche auf der sich bisher Rasen und Sträucher befanden. Die Fläche wird mit einer Buchenhecke eingefriedet.

Iris Bothe: „Jüdischer Friedhof ist ein wichtiges Zeichen für religiöse Vielfalt“

„Die Integration des Jüdischen Friedhofs als Bestandteil des Nordfriedhofs ist ein wichtiges Zeichen für religiöse Vielfalt und das friedliche Miteinander – insbesondere in der aktuellen Zeit“, sagt Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration.

Auf dem Gelände des Nordfriedhofs befindet sich übrigens seit September des letzten Jahres auch der Bestattungswald. Dort finden Bestattungen unter Bäumen mit biologisch abbaubaren Urnen statt.

