Wolfsburg

Wolfsburg bei Tageslicht kennt jeder. Doch wie sieht die Stadt bei Dunkelheit, in der Dämmerung, bei Sonnenauf oder -untergang aus? WAZ-Fotograf Boris Baschin begab sich auf die Suche und machte beeindruckende Aufnahmen.

Wolfsburg bei Nacht:

Zur Galerie Impressionen aus dem nächtlichen Wolfsburg

Der Tunnel am Nordkopf sieht in seinen Fotos mal ganz anders aus. Fast futuristisch. Auch die Reislinger Kirche mit ihrem großen Kreuz erscheint bei Dunkelheit im wahrsten Sinne des Wortes in einem ganz anderen Licht. Sogar die ganz schlichte Rolltreppe zur Stadtbrücke am Phaeno sieht bei Nacht komplett anders aus als bei Tageslicht. Fast ein bisschen wie ein modernes Kunstwerk.

Von Sylvia Telge