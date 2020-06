Wolfsburg

Große Baugebiete wie an der Nordsteimker Straße die Steimker Gärten oder an der Reislinger Straße die Hellwinkel Terrasse verändern das Stadtbild. Aber auch Bauprojekte wie das Berliner Haus – ein Büroturm inklusive Design-Hotel an der Berliner Brücke – wachsen und werden das Gesicht der Volkswagenstadt in Zukunft prägen.

Die Wolfsburger Fußgängerzone von oben: Ein Blick über die Porschestraße:

Westhagen von oben: Die blauen Hochhäuser in der Dessauer Straße sind abgerissen worden. Jetzt klafft dort eine riesige Lücke:

Detmerode von oben: Die beiden Hochhäuser Don Camillo und Peppone sind ein Wahrzeichen des Stadtteils und werden bald saniert:

Die neue Autobahnbrücke der A 39 über die Heinrich-Nordhoff-Straße von oben:

Ostfalia Campus rund um den Robert-Koch-Platz: Ein Neubau für die Fachhochschule entsteht:

