Wolfsburg/Braunschweig

Das Projekt 5G-Reallabor in der Mobilitätsregion Braunschweig-Wolfsburg wird mit zwölf Millionen Euro vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert. Es geht um 5G-Netze, die regulär ausgebaut werden. Das Reallabor trägt also nicht selbst zum Ausbau bei. Was aber passiert dort dann?

Smart City Wolfsburg

Die Mitarbeitenden beschäftigen sich mit den Möglichkeiten des Datennetzes, in der Praxis und experimentell. 2019 fiel der Startschuss, bis Ende 2022 soll das Projekt laufen. „Das 5G-Reallabor gliedert sich in zwölf Teilprojekte“, erläutert Bernhard Fehr, der gemeinsam mit Anna Schieben das Leitungsteam bildet. Dabei geht es um digitale Technik im Rahmen der Mobilität (Straße, Schiene, Luft), im Gesundheitswesen oder auf der Baustelle. Außerdem entwickeln die Mitarbeitenden Smart-City-Dienste wie Bildungsangebote oder den digitalen Zugang zur Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger. „Seit 2019 haben wir sowohl inhaltlich in den Teilprojekten als auch mit Blick auf das Gesamtvorhaben trotz erschwerter Bedingungen durch die Pandemie gute Fortschritte erzielt“, sagt Anna Schieben.

Im Test: Drohnen und digitales Blaulicht

So finden beispielsweise mit der Feuerwehr Braunschweig Tests statt, um Daten von einer Rettungsaufklärungsdrohne sicher per 5G in die Leitstelle der Feuerwehr zu senden. Dadurch kann sich die Feuerwehr besser auf einen Einsatz vorbereiten. Ein weiteres Beispiel ist das „Digitale Blaulicht“: Es ermöglicht Rettungskräften, über 5G Verkehrsteilnehmer mit entsprechender Technik im Fahrzeug zu warnen und perspektivisch – mit Blick auf automatisiertes Fahren – eine Rettungsgasse schneller und sicherer zu bilden. Derzeit werden Verkehrsdaten aus Niedersachsen aufbereitet. „Diese Daten sind eine wesentliche Grundlage für die optimierte Planung von Rettungswegen“, so Fehr.

Homepage: Über die unterschiedlichen Projekte des 5G Reallabors gibt es Informationen beim DLR. Das eigentlich Versuchs-Labor sind in der Realität die Städte Braunschweig und Wolfsburg. Quelle: Screenshot

Ende April fand eine Veranstaltung zu Fördermöglichkeiten von 5G-Campusnetzen durch das Land Niedersachsen statt. Ein 5G-Campusnetz ist eine spezielle Mobilfunktechnologie, die Unternehmen erwerben und betreiben können. Mit Veranstaltungen wie diesen fördere das 5G-Reallabor Innovationsnetzwerke rund um die Digitalisierung, sagen die Fachleute, in der Projektregion und darüber hinaus. Das ist wichtig für den Erfahrungsaustausch und die Weiterentwicklung.

Erste Ergebnisse

Nach und nach sollen weitere Ergebnisse vorgestellt und bei einem Abschlussevent Ende 2022 schließlich umfassend präsentiert werden. „Erste Demonstrationen werden in diesem Herbst einer breiteren, fachlichen Öffentlichkeit dargestellt und diskutiert“, sagt Fehr. Weitere Veranstaltungen seien derzeit in Planung. Aktuelle Entwicklungen können Interessierte auf der Homepage des 5G-Reallabors verfolgen.

Unterstützt wird das Projekt durch das Land Niedersachen, die Städte Braunschweig und Wolfsburg sowie das Projektbüro Südostniedersachsen. Braunschweig und Wolfsburg sind dabei sowohl fachlich als auch organisatorisch eingebunden. Es gibt auch Gespräche mit Unternehmen aus der Region, um deren Wünsche und Bedürfnisse zu integrieren.

Im Projekt sind unter der Leitung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) etwa 50 wissenschaftliche Mitarbeitende aus sehr unterschiedlichen Fachrichtungen wie beispielsweise Informatik, Nachrichtentechnik, Luft- und Raumfahrtechnik, Verkehrssystemtechnik oder auch Soziologie und Wirtschaftswissenschaft beschäftigt. Das DLR, die TU Braunschweig, das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, das Institut für Automation und Kommunikation (ifak) sowie die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) forschen in der Projektregion.

Von Andrea Müller-Kudelka