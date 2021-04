Wolfsburg: Zwei neue Drive-In-Stationen zum Schnelltesten öffnen

Wolfsburg

In Wolfsburg gibt es bereits einige Testzentren und Drive-In-Stationen für Schnelltests. Jetzt werden noch zwei neue Drive-In-Stationen zum Schnelltesten geöffnet.

Ab Freitag, 30. April, eröffnet ein Drive-In am Allerpark. Das Testzentrum ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Tests erfolgen nur nach vorheriger Anmeldung. Terminvereinbarung ist über die Webseite https://www.schnelltest-wob.de/ möglich.

Drive-In-Testzentrum am Berlinger Ring eröffnet am 3. Mai

Das Corona-Testzentrum per Drive-In am Berliner Ring in der Teutloff-Akademie, Am Mühlengraben 22-24, öffnet ab Montag, 3. Mai. Das Testzentrum hat von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und am Samstag von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Die Test erfolgen nur nach vorheriger Anmeldung unter der Rufnummer (05361) 881175.

Drive-In-Testzentrum auf dem Lidl-Parkplatz in Vorsfelde

Einen weiterer Drive-In zum Schnelltesten gibt es auf dem Lidl-Parkplatz in Vorsfelde, An der Meine 6. Dort können die Autofahrer auch spontan vorbei kommen, man kann sich aber auch vorher anmelden auf der Webseite https://buergertest.ecocare.center/ oder über die App „EcoCare“. Die App ist im AppStore von iOS erhältlich. Das Testzentrum ist von Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Auch beim Globus Baumarkt, Wolfsburger Landstraße 7, in Fallersleben wurde eine Corona-Schnelltest-Station eingerichtet. Tests erfolgen mit oder ohne Anmeldung. Die Station ist von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Termine können auf der Webseite https://www.schnelltest-wolfsburg.de/ oder telefonisch unter (05361) 3767718 vereinbart werden.

VfB Fallersleben hat Testzentrum eröffnet die PassGo-App

Der VfB Fallersleben hat ein Testzentrum in der August-Lücke-Straße 1 eröffnet. Es ist von Montag bis Freitag von 9 bis 11.30 und 15 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag wird von 10 bis 12 Uhr getestet. Test erfolgen nur nach vorheriger Anmeldung. Dieses ist auf der Webseite https://www.vfb-fallersleben.de/ oder telefonisch unter (05362) 501299 möglich. Der VfB Fallersleben nutzt die PassGo App.

