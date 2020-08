Hattorf/Flechtorf

Zwei Motorraddiebstähle in der Nacht zu Montag wurden der Polizei in Hattorf und Flechtorf gemeldet. In einem Fall kamen die Täter aber nicht weit.

In Hattorf wurde ein 24-Jähriger Bewohner am Baerenkamp gegen 2.50 Uhr durch Geräusche vor dem Haus geweckt. Durch das Fenster sah er zwei dunkel gekleidete Personen, die sich an seiner Kawasaki zu schaffen machten. Der Mann rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die Diebe geflüchtet. Allerdings wurde die Maschine dreieinhalb Stunden später an der Kreuzung von Krugstraße und K 83 in einem Graben gefunden. „Warum die Täter sich ihrer Beute entledigt haben, ist derzeit ungewiss“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den Diebstählen in Flechtorf und Hattorf nicht aus

Der zweite Fall ereignete sich nur wenige Kilometer weiter in Flechtorf. Zwischen 1.40 und 6.30 Uhr stahlen Unbekannte in der Straße Gerstenbreite eine rote BMW S 1000 R. Der 45 Jahre alte Eigentümer hatte seine Maschine gesichert vor dem Wohnhaus abgestellt. Wie hoch der Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt. Die Polizei kann einen Tatzusammenhang zwischen beiden Fällen nicht ausschließen und bittet unter Tel. (05361) 46 46 0 Zeugen um Hinweise, falls sie verdächtige Personen oder möglicherweise einen Transporter oder Fahrzeug mit Anhänger gesehen haben.

