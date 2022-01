Wolfsburg

Er dachte er wäre unbemerkt geblieben, doch nach einer Verfolgungsjagd wendete sich das Blatt: Auf frischer Tat stellten zwei Passanten am Samstag einen Handtaschendieb in der Braunschweiger Straße.

Am Samstagmittag war eine Seniorin aus Wolfsburg mit ihrem Rollator auf einem Gehweg in der Braunschweiger Straße unterwegs. Kurz vor der Shell-Tankstelle spürte sie ein leichtes Ziehen an ihrer Schulter, während sie ein Mann überholte. Plötzlich merkte sie, dass ihre Handtasche fehlte.

Schnell ging die Wolfsburgerin zu der Tankstelle und sprach ein dort tankendes Ehepaar an. Der 43-jährige Ehemann zögerte nicht lange und lief in Richtung Innenstadt. In Höhe der Straße Am Rotheberg fiel ihm der 54-jährige Dieb auf. Der Ehemann forderte ihn zunächst erfolglos auf, stehen zu bleiben. In Höhe einer Grünfläche an der Straße Königswiese konnte der Zeuge den Wolfsburger einholen und festhalten. Nahezu zeitgleich war ein 36-Jähriger durch die Hilferufe der Ehefrau, die sich derweil um die Seniorin kümmerte, auf die Tat aufmerksam geworden. Er eilte hinter dem verfolgenden Ehemann her. Gemeinsam hielten die Männer den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch lobt die Zeugen: „Dank ihrer Hilfe konnte der Täter festgenommen und der Seniorin ihre Handtasche wieder ausgehändigt werden.“ Quelle: Boris Baschin

Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch lobt das couragierte und dennoch umsichtige Verhalten der Zeugen: „Dank ihrer Hilfe konnte der Täter festgenommen und der Seniorin ihre Handtasche wieder ausgehändigt werden.“

Von Niklas Jan Engelking