Wolfsburg

Auch in diesem Jahr ziert er die Autostadt in Wolfsburg: der XXL- Weihnachtsbaum. Die 24 Meter hohe und 8 Tonnen schwere Fichte wurde mithilfe eines Autokrans in der Nacht zum Freitag auf dem Piazza-Vorplatz aufgestellt. Der Weihnachtsbaum ist bis zum 27. Dezember in der Autostadt zu sehen.

„Es ist eine Herausforderung, einen so großen Weihnachtsbaum zu transportieren und aufzustellen. Deshalb freuen wir uns umso mehr darüber, dass alles reibungslos funktioniert hat“, sagt Christian Kiel, Leiter Technisches Eventmanagement in der Autostadt.

An die Stelle der Autostadt-Fichte rücken junge Laubbäume

Der Weihnachtsbaum in der Autostadt hat Tradition und stammt auch in diesem Jahr wieder aus dem Solling. Gemeinsam mit den Niedersächsischen Landesforsten wurde eine 35-jährige Fichte für die Autostadt ausgewählt und per Tieflader nach Wolfsburg gebracht. An die Stelle der Autostadt-Fichte rücken junge Laubbäume, die im Solling vermehrt verbreitet werden.

Der XXL-Weihnachtsbaum wurde mithilfe eines Autokrans aufgestellt. Quelle: Matthias Leitzke

Auch wenn die Winterinszenierung in diesem Jahr entfallen muss, haben Gäste und Kunden so in den nächsten Wochen die Möglichkeit, beim Flanieren durch den Park die Vorweihnachtszeit zu genießen und ein Selfie am Weihnachtsbaum zu machen.

Bis Ende November sind unter anderem alle Pavillons, das Automobilmuseum ZeitHaus sowie die Restaurants der Autostadt geschlossen. Eine Übersicht über aktuelle „To go“-Angebote sowie Öffnungszeiten einzelner Shops gibt es unter www.autostadt.de.

Von der Redaktion