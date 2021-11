Wolfsburg

Die Mitglieder des Rats der Stadt Wolfsburg erhielten am Sonntag während eines festlichen Akts im Gartensaal des Schlosses Wolfsburg als Anerkennung für ihre Arbeit eine Urkunde überreicht. Außerdem wurden Stadtplaketten für langjährige Tätigkeit aueghändigt, darunter auch für Bärbel Weist (PUG), die zudem die Ehrenbezeichnung als Stadtälteste für ihre besonderen Verdienste erhielt.

Insgesamt 40 Jahre war Weist Ratsmitglied, davon 30 Jahre lang auch Bürgermeisterin der Stadt Wolfsburg. „Die Stadt war bei Ihnen als Repräsentantin in guten Händen“, lobte Oberbürgermeister Dennis Weilmann. Er hob zudem ihre Arbeit als langjährige Ortsbürgermeisterin Fallerslebens und ihr Engagement im Heimat- und Kulturverein hervor.

Stadtplaketten gehen an verdiente Kommunalpolitiker

Kommunalpolitik sei nicht immer einfach, betonte Weilmann. Alle geehrten hätten sich „mit Leidenschaft und Augenmaß“ für die Belange der Stadt und der Bürger eingesetzt. Kommunalpolitik mache aber auch Freude. Das hob auch Weist in ihrer Dankesrede stellvertretend für alle Geehrten hervor. „Kommunalpolitik ist unittelbar spürbar und sichtbar“, erklärte sie den besonderen Reiz dieses ehrenamtlichen Engagements.

Neben Bärbel Weist, der die Plakette in Gold verliehen wurde, erhielten Christine Fischer (CDU) und Joachim Sievers (CDU) eine Stadtplakette in Silber. Fischer war 30 Jahre lang Mitglied des Stadtrats, sie war zudem auch lange Ortsbürgermeisterin von Reislingen/Neuhaus. Sievers erhielt am Ende seiner Ratstätigkeit die Auszeichnung für 20 Jahre als Ortsbürgermeister in Almke/Neindorf.

Die Plakette in Bronze ging an Hans-Jürgen Friedrichs (SPD), der seit 1996 im Ortsrat Reislingen/Neuhaus wirkte und dort zuletzt 15 Jahre Ortsbürgermeister war. Eine weitere goldene Stadtplakette und die Würde des Stadtältesten sollte auch Wilfried Andacht (CDU) verliehen werden, der aber verhindert war. Diese Ehrung wird nachgeholt.

Von Robert Stockamp