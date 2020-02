Wohnen am Neuen Teich: Ortsrat kritisiert Ausgaben

Nordstadt

Gedenkminute zum Auftakt der Sitzung des Ortsrates Nordstadt am Dienstag im Mehrgenerationenhaus: Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer ( SPD) erinnerte an Doris Zander, die im November letzten Jahres verstorben ist. Zander gehörte dem Ortsrat seit 1991 an.

Glosemeyer würdigte posthum den Einsatz von Doris Zander

Sie habe sich mit großem Engagement für die Belange der Einwohner und des Ortsteils eingesetzt, würdigte Glosemeyer posthum den vorbildlichen Einsatz der SPD-Politikerin. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde als Nachfolgerin Janet Stein als Ersatzmitglied des Ortsrates von der Ortsbürgermeisterin verpflichtet.

Immacolata Glosemeyer begrüßte Janet Stein.

Während zuvor an gleicher Stelle noch die gemeinsame Sitzung der Ortsräte Nordstadt, Brackstedt-Velstove-Warmenau und Kästorf-Sandkamp zur Einmündungsgestaltung der Hubertusstraße in die Kreisstraße 46 noch für lebhafte Diskussionen gesorgt hatte, verlief die anschließende Sitzung des Ortsrats Nordstadt einigermaßen moderat. Andreas Bauer, Stadtrat und neuer Kämmerer der Stadt, präsentierte den Doppelhaushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021 sowie die mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm.

Neuer Brandschutz für die Leonardo-Da-Vinci-Schule

Größte Posten für die Nordstadt sind dabei 1,3 Millionen Euro für weitere Brandschutzmaßnahmen in der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule, sowie der Teilbetrag von 1,4 Millionen Euro für den Neubau der Peter-Pan-Kita. Hier werden letztlich rund drei Millionen Euro investiert.

Leonardo-da-Vinci Schule, Kreuzheide

Für Diskussionen sorgten kleinere Beträge: Und zwar 50 000 Euro, die für den Ankauf von Kunstgegenständen für die städtische Galerie eingetragen sind. Die örtlichen Politiker wollten darüber Genaueres wissen, doch handelt es sich nach Auskunft von Kämmerer Bauer und Kämmereiamtsleiter Andreas Jung um vorsorglich bereitgestellte Beträge, die von Fall zu Fall abgerufen werden können. SPD-Fraktionssprecher Olde Dibbern hob in diesem Zusammenhang hervor, dass die Galerie durchaus förderungswürdig sei, 30 000 Euro zunächst allerdings ausreichen sollten.

700 000 Euro für Wohnbebauung am Neuen Teich

Scharf kritisiert wurde indes speziell von der PUG-Fraktion der Betrag von insgesamt 700 000 Euro, der unter dem Posten Wohnbauland und Straßenbau im Bereich des Neuen Teiches eingetragen ist. „Hier wird Geld für ein Projekt bereitgestellt, das längst noch nicht beschlossen, sondern vielmehr hoch umstritten ist“, empörte sich Andrea Herweg. „Schon allein aus diesem Grund“, so betätigte Fraktionssprecher Kevin Kloth „können wir diesem Haushalt nicht zustimmen.“

Verbesserungsmaßnahmen im Allerpark

Die Ortsratsmehrheit allerdings gab abschließend dem Etat dennoch grünes Licht. Einen separaten Etat gibt es zudem für den Allerpark. Für Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen sind insgesamt 140 000 Euro eingetragen.

Wolfsburg Luftbild Allerpark

Im weiteren Verlauf der öffentlichen Sitzung wurden Planungen zur Verbesserung der Bushaltestelle in der Allerstraße/Wipperstraße zur Kenntnis gegeben. Die Umbauten sollen vor allem mobilitätsgeschädigten und sehbehinderten Nutzern helfen, sicher in die Busse zu gelangen. Im gesamten Wolfsburger Stadtgebiet werden acht Haltestellen neu gestaltet.

Von Burkhard Heuer