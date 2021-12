Wolfsburg

Einen tiefen Einblick in die Welt der Biotechnologie-Forschung gaben am Sonntag zwei Wissenschaftler der TU Braunschweig im Phaeno. Stephan Steinke und Kristian Roth forschen an Antikörper-Medikamenten gegen Corona und Malaria. Ihre Arbeit stellten sie im Rahmen der neuen Reihe „Meet The Scientist“ vor.

Wenn ein Mensch erkrankt, werden Antikörper gebildet, um die Krankheitserreger zu bekämpfen. Steinke und Roth können mit diesen Antikörpern arbeiten und mittels Vermehrung daraus ein Medikament erstellen. Dieser Prozess ist höchst kompliziert und dauert sehr lange. Aber in der Forschungsgruppe des Instituts für Biotechnologie, in der die beiden arbeiten, ist es schon gelungen, ein Medikament gegen Corona zu entwickeln, das derzeit an fünf Standorten in klinischen Studien getestet wird.

Die Forschung braucht Geld und Probanden

Zwei Dinge braucht man, um schnell in der Forschung voran zu kommen: Geld und Probanden. „Das ist das Problem bei seltenen Krankheiten“, erklärte Stephan Steinke. Denn ohne ausreichend viele Daten verschiedener Menschen lassen sich keine belastbaren Erkenntnisse erlangen. „Da kann so eine Forschung schon 15 Jahre dauern.“

Anschauungsmaterial inklusive: Die Forscher zeigten eine Blutprobe 1000-fach vergrößert auf einem Bildschirm, um so mit Malaria infizierte rote Blutkörperchen sichtbar zu machen. Quelle: Britta Schulze

Im Fall von Corona ging es schneller. Denn die Finanzierung, teilweise privat und teilweise staatlich, sowie ausreichend Probanden waren in diesem Fall kein Problem. Vereinfacht gesprochen werden Antikörper, die die Forscher über bestimmte Zellen vermehren können, gegen Krankheitserreger getestet. Die Erreger werden dann abgewaschen. Übrig bleiben nur starke Antikörper, die später zur Therapie eingesetzt werden können.

Die Forscher zeigten mit Malaria infizierte Blutkörperchen

Dabei sind viele Tests zur Wirksamkeit und Verträglichkeit erforderlich. Bis zu den klinischen Tests an Menschen ist es ein sehr weiter Weg. Den wollten die beiden Forscher den Phaeno-Besuchern am Sonntag sehr genau und in sehr einfachen Worten erklären. Dafür hatten sie auch Anschauungsmaterial dabei. Unter anderem zeigten sie eine Blutprobe 1000-fach vergrößert auf einem Bildschirm. In der konnte man mit Malaria infizierte rote Blutkörperchen sehen.

Wie lässt sich Wissenschaft einfach erklären? Der Ausflug ins Phaeno war auch für die Forscher selbst lehrreich. Quelle: Britta Schulze

Die Vermittlung ihrer Arbeit war für die Forscher keine einfache Aufgabe. „Wir machen das hier auch, um zu lernen, simpler zu vermitteln“, sagte Kristian Roth. Daran sollten seiner und Steinkes Meinung nach alle Wissenschaftler arbeiten. „So könnten wir die Kommunikation mit der Bevölkerung verbessern und für mehr Verständnis für die wissenschaftliche Arbeit sorgen.“ Mit mehr Verstehen entstünde auch mehr Vertrauen in die Wissenschaft.

Die Forscher wollen junge Menschen für ihren Beruf begeistern

„Wir wollen auch zeigen, wie spannend die Forschung sein kann“, ergänzte Steinke. So haben sie die Hoffnung, junge Menschen für ihren Berufszweig zu begeistern. Deshalb nahmen sich die beiden einen ganzen Tag lang Zeit, um den Besuchern des Phaeno ihre Arbeit zu präsentieren und alle Fragen möglichst verständlich zu beantworten.

Mit „Meet The Scientists“ und dem „Science Talk“, der in der vergangenen Woche startete, hat das Phaeno mit zwei neuen Veranstaltungsreihen begonnen, die Forschung, Wissenschaft und Technik der Region näher an die Bürger herantragen sollen. Die Reihen werden im nächsten Jahr fortgesetzt.

Von Robert Stockamp