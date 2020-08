Wolfsburg

Wegen der Corona-Pandemie mussten Restaurants in Wolfsburg wochenlang geschlossen bleiben. Als sie Mitte Mai wieder öffnen durften, waren viele zwiegespalten: Einerseits waren Freude und Erleichterung groß, andererseits fürchteten die Gastronomen wegen der begrenzten Plätze weitere Umsatzeinbuße. Die WAZ hat nachgefragt, wie sich die Situation mittlerweile entwickelt hat.

Im Kaufhof war am Wochenende nur wenig los

Im Kaufhof, Wolfsburgs bekanntester Kneipenmeile, ist die Stimmung derzeit angespannt: Nachdem Polizei und Stadt zum vergangenen Wochenende eine Besuchergrenze von 500 Personen einführten, hielten sich am Samstagabend gerade einmal 300 Personen gleichzeitig in der Kneipenmeile auf – für die Gastronomen viel zu wenig. „Wir haben am Montag mehr Umsätze gemacht als am Samstag“, berichtet Ghandi Said Al Hassan vom Alt-Berlin. Er will abwarten, wie das kommende Wochenende läuft: „Es könnte sein, dass sich die Situation mit dem Ende der Werksferien verbessert. Ich hoffe es.“ Denn: Mit so geringen Umsätzen könne er seine Kneipe auf Dauer nicht betreiben: „Dann mache ich lieber dicht und schicke meine Mitarbeiter in Kurzarbeit.“

Angespannte Situation: Mit der Einführung der Besuchergrenze haben Polizei und Stadt die Regeln im Kaufhof wieder verschärft. Quelle: Roland Hermstein

Viele Gäste möchten momentan draußen sitzen

Hartmut Gehrmann vom Alten Brauhaus in Fallersleben ist hingegen positiv gestimmt: „Wir sind zufrieden. Gott sei Dank haben wir einige Biergartenplätze.“ Während dem Brauhaus große Veranstaltungen fehlen, laufe das À-la-Carte-Geschäft überraschend gut: „Wir haben mittags aktuell doppelt so viele Gäste, wie vor der Krise.“ Eine richtige Erklärung dafür hat Gehrmann nicht. Er betont aber, wie wichtig das Vertrauen der Gäste sei. Das Brauhaus reinige die Toiletten beispielsweise nach jedem Gast.

Derzeit gefragt: Hartmut Gehrmann ist froh, dass das Alte Brauhaus über viele Plätze im Biergarten verfügt. Quelle: Boris Baschin

Santina Curcuruto, Inhaberin des Restaurants La Fontana in der Porschestraße, sagt: „So wie vorher wird gar nichts mehr, aber es geht langsam voran.“ Sie beobachtet, dass sich ihre Kunden sehr unterschiedlich verhalten: Während einige Stammgäste noch immer lieber zu Hause bleiben, scheinen andere ihre Vorsicht vor dem Virus verloren zu haben. Eines haben die meisten laut Curcuruto aber gemeinsam: „Die Leute wollen raus.“ Während die Terrasse des La Fontana aktuell gut besucht ist, macht der Herbst der Inhaberin Sorgen: „Momentan will niemand drinnen sitzen. Deshalb weiß ich nicht, wie es wird, wenn das schöne Wetter vorbei ist oder die zweite Welle kommt.“

Die fehlenden großen Feiern sorgen weiter für Umsatzeinbuße

Melanie Perricone, die Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbandes, beobachtet ebenfalls, dass die Gäste noch immer verunsichert sind und sich gerade jetzt durch die Reisewelle fürchten. Die Krise sei deshalb noch nicht vorbei. Das mache sich auch in ihrem Nordsteimker Lindenhof bemerkbar: „Viele gehen immer noch nicht so gerne ins Restaurant, deshalb bieten wir unsere Gerichte weiter außer Haus an.“ Ihrer Gaststätte machen die Umsatzeinbuße weiter zu schaffen: „Uns fehlen die großen Feiern – die Konfirmationen, die Hochzeiten und die Sommerfeste.“

Kaufhof: Stadt signalisiert Gesprächsbereitschaft Nachdem die Gastronomen bereits Kritik an der neu eingeführten Besuchergrenze und den Einlasskontrollen im Kaufhof äußerten, hat zum Wochenbeginn auch die Stadt ein erstes Fazit gezogen. Darin schließt sich die Verwaltung der Polizei an: Die Regelung habe gut funktioniert und soll an den kommenden Wochenenden weiter beobachtet werden. Stadtsprecher Daniel Gruß signalisiert zudem Gesprächsbereitschaft: „Gespräche zwischen allen Beteiligten (Gastronomen, Stadt, WMG, Polizei), um die Maßnahmen auszuwerten, waren ohnehin von Anfang an geplant und werden auch stattfinden.“ Zuvor hatten mehrere Kaufhof-Gastronomen erklärt, mit der Stadt über die maximale Besucherzahl reden zu wollen. „Bei einer Begrenzung auf 500 Personen werden wir unsere Läden im Kaufhof nicht halten können“, erklärte etwa Wirt Yassin Ouni.

Von Melanie Köster