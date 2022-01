Wolfsburg

Wirbel um das WKS-Gebäude: Ist das Haus in der Porschestraße 34 etwa verkauft worden, ohne je auf dem Markt gewesen zu sein? Bestätigen lässt sich das Gerücht, das offenbar unter Wolfsburger Geschäftsleuten im Umlauf war, auf WAZ-Nachfrage nicht. Ganz falsch ist es aber auch nicht.

Aktuell ist das Gebäude im Besitz der Röhrdanz Immobiliengruppe aus Fallersleben. Geschäftsführer Holger Locke erklärt, dass die Informationen der WAZ zum Verkauf „nicht richtig“ seien. „Das Objekt steht derzeit nicht zum Verkauf. Sollten sich Veränderungen zum aktuellen Status ergeben würden wir dies entsprechend kommunizieren“, betont Locke.

Investor Teja Schönberger zeigt Interesse an dem Gebäude

Hinter verschlossenen Türen scheint ein Verkauf für Röhrdanz aber durchaus eine Option zu sein: Nach WAZ-Informationen soll der Wolfsburger Investor Teja Schönberger Interesse an dem Haus in der Porschestraße 34 haben. Auch er betont auf Nachfrage, dass er die Immobilie nicht habe. Schönberger bestätigt aber ein Interesse an dem Gebäude und auch einen Kontakt zum aktuellen Eigentümer.

Schönberger hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere Immobilien rund um das WKS-Gebäude aufgekauft: Unter anderem gehören ihm Gebäude in der Rothenfelder Straße, in der Porschestraße, im Kaufhof und in der Poststraße. Dort steckte er laut eigenen Angaben mehrere Millionen Euro in die Sanierung der Häuser 35, 37, 39 und 41.

Investor Teja Schönberger: In der Poststraße hat er mehrere Häuser saniert. Quelle: Roland Hermstein

Mit dem WKS-Gebäude kämen zahlreiche Quadratmeter Gewerbefläche in bester Innenstadt-Lage hinzu: Aktuell ist in der Porschestraße 34 das Kaufhaus WKS mit rund 1700 Quadratmetern Verkaufsfläche untergebracht. Außerdem berät die Krankenkasse Barmer auf 700 Quadratmetern ihre Versicherten.

Sorgen um die Zukunft der Porschestraße bleiben

Hinter der Aufregung der Wolfsburger Geschäftsleute rund um einen möglichen Verkauf des Hauses steckt auch die Sorge um die Zukunft der Porschestraße: Die hat durch Corona und den Online-Handel an Kunden verloren. Schon in der Vergangenheit hatten Einzelhandelsvertreter deshalb der Wunsch geäußert, dass die Stadt gezielt Gebäude aufkaufen solle, um die Entwicklung mitzugestalten.

Die Stadt und Oberbürgermeister Dennis Weilmann setzen zur Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie momentan vor allem auf Förderprogramme. Eine Zusage gibt es bereits für das niedersächsische Soforthilfe-Programm „Perspektive Innenstadt“. Zwei Millionen Euro sollen darüber in die Entwicklung der City fließen. Bei der Wolfsburger Politik hielt sich die Begeisterung über die Pläne zunächst in Grenzen. Der Grund: Nur knapp die Hälfte des Geldes ist für konkrete Maßnahmen vorgesehen. Der Rest fließt in Organisatorisches und Studien für Projekte, deren später Umsetzung und Finanzierung unklar ist.

Von Melanie Köster