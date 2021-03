Wolfsburg: Wie hoch ist die Inzidenz nach dem Wochenende?

Wolfsburg

Am Montag kehren nach wochenlangem Homeschooling hunderte Wolfsburger Schüler und Schülerinnen in die Klassenräume zurück – unterrichtet wird nach dem so genannten Wechselmodell (eine Hälfte lernt von Zuhause, die andere in der Schule). Gleichzeitig sollen an den Schulen Corona-Schnelltestungen starten. Und die bange Frage lautet: Wie hoch ist der Inzidenzwert nach dem Wochenende?

Am Donnerstag waren die vom niedersächsischen Kulturministerium versprochenen Test-Kits noch nicht in der VW-Stadt eingetroffen. Und viele Lehrer aus Wolfsburg üben Kritik an der geplanten Test-Strategie. So mancher fordert, die Schulen eine Woche vor den Osterferien gar nicht erst zu öffnen. Auch Eltern haben Bedenken angemeldet, dass die Kinder in den Schulen auf Corona getestet werden sollen. „Sollen die Kinder dann alle vor Schulbeginn irgendwo reinspucken und die Lehrer müssen das auswerten? Also ich würde das nicht machen wollen“, sagt eine Mutter zur WAZ.

Ralph Böse: „Und das alles, obwohl die Fallzahlen sprunghaft ansteigen“

Ralph Böse, der Wolfsburger Rektor der BBS 2 ist Vorsitzender des Berufsschullehrerverbands in Niedersachsen, hält den Plan, die Schulen am Montag zu öffnen für „unverantwortlich“. Denn: Die Hygieneregeln einzuhalten sei selbst im Szenario B eine Herausforderung, wenn Schülerinnen und Schüler in einem Zeitraum von bis zu 45 Minuten nacheinander die Masken abnehmen. „Und das alles, obwohl die Fallzahlen sprunghaft ansteigen“, ergänzt er.

Doch wie lang bleiben die Schulen überhaupt offen? Denn seit letzter Woche steigt auch in Wolfsburg die Inzidenz und lag am Freitag bei 74. Damit bewegt sich der Wert gefährlich in Richtung 100. Und sollte diese Marke an drei hintereinanderfolgenden Tagen geknackt werden, greift die sogenannte Notbremse der Landesverordnung. Das heißt: In einer Allgemeinverfügung soll dann festgelegt werden, dass der Wechsel in den Distanzunterricht zum übernächsten Werktag erfolgt. Kurz: Die Schulen müssten wieder schließen. Kinder und Jugendliche müssten dann wieder von zuhause aus lernen – ausgenommen Abschlussklassen, Grundschulen und einige Förderschulen.

Sollte der Inzidenz-Wert gar in Richtung der Marke von 200 klettern, obliegt dem Krisenstab die Einschätzung, ob und wann weitere Verschärfungen der Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, ob es sich um lokal begrenzte Ausbrüche handelt oder sich die Infektionen auf breiter Fläche abspielen.

Von Claudia Jeske