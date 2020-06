Wolfsburg

Wann darf wieder in Wolfsburgs „Wohnzimmer“ getanzt werden? Mittlerweile hat sich die Stadt nach dem Corona-Shutdown in nahezu allen Bereich locker gemacht – Kneipen, Kinos, Bäder und Museen haben wieder geöffnet. Doch das Esplanade, Wolfsburgs älteste Disko, liebevoll auch „Wohnzimmer“ genannt, ist dicht. Seit jetzt vier Monaten. Club-Chef Jan Schroeder ist gefrustet und denkt offen an eine „neue Nutzung“ der Räume nach.

Das erste Wochenende im März war der letzte Öffnungstermin fürs Esplanade. Das letzte Mal tanzen, das letzte Mal Einnahmen generieren. Dann kam Corona und änderte alles. Schroeder ist einer von vielen Selbstständigen, die der Shutdown hart traf. Die Gastro-, Kultur- und Veranstaltungsszene hat am meisten unter dem Virus und den neuen Verordnungen zu leiden. Nicht umsonst fand vor einigen Tagen die bundesweite Aktion „Night of Light“ statt, bei der Veranstaltungsstätten rot angestrahlt wurden, um auf die existenzgefährdende Lage hinzuweisen.

Anzeige

Esplanade : Kurzarbeitergeld für zwei Festangestellte

Jan Schroeder beteiligte sich auch daran. „Ich habe meine ganze Existenz auf dieser Disko aufgebaut“, sagt der zweifache Familienvater. Seit 16 Jahren betreibt er den Kult-Club, der den älteren Semestern noch als „Hozo“ bekannt sein dürfte. Am Standort Wielandstraße gibt es die Disko seit 1986. Und das Esplanade ist nicht nur ein Tanztempel – dort sind Freund- und Liebschaften ebenso entstanden wie Feindschaften. Deshalb wird die Disko von vielen Gästen liebevoll Wohnzimmer genannt. Man kennt sich. Fühlt sich wohl – ein Zuhause eben.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Wie geht’s weiter für Jan Schroeder? Er hat zwei Festangestellte und zahlt Miete für den Laden. „Mein Vermieter kommt mir etwas entgegen. Das ist wirklich gut. Eine Stundung will ich nicht. Und letzten Montag ist endlich das Kurzarbeitergeld für meine beiden Angestellten eingetroffen.“ Vor Corona arbeiteten an den zwei Öffnungstagen am Wochenende insgesamt bis zu 15 Leute in dem Club. Viele Studenten – „die haben jetzt auch keine Jobs“, sagt Schroeder. Er will nicht auf Teufel komm raus öffnen. Denn er könnte sogar aufmachen – ohne Tanz nur mit Getränkeausschank. „Wenn ich die Corona-Regeln einhalte, kann ich 17 Leute reinlassen“, rechnet er vor. „Dass sich das nicht lohnt, brauche ich nicht zu erklären...“

Diskothek: Eine neue Nutzung für die Räume in der Wielandstraße?

„Ungerecht“ findet Schroeder, dass sich einige Gastro-Kollegen in der Stadt beziehungsweise die Gäste kaum bis gar nicht an Corona-Regeln hielten. „Ich bekomme Handynachrichten von Stammgästen, die mir schreiben, die Kneipen in der City sind voll – mach doch endlich Deinen Laden auf!“ Das ärgere ihn dann schon sehr. „Wir müssen uns alle an diese Regeln halten – um so eher haben wir Corona überstanden und wir alle können dann wieder normal leben.“ Am schlimmsten sei gerade, dass man sich machtlos fühle. „Der Laden lief gut. Ich bin nicht Schuld an der Situation.“ Und ein Stück weit fühle er sich im Stich gelassen.

Schroeder, eigentlich ein Optimist, blick eher düster in die Zukunft: „Ich weiß nicht, ob ich in diesem Jahr überhaupt öffnen kann. Und ob dann noch Gäste kommen.“ Er denkt offen über eine andere Nutzung der Disko nach:„Mir blutet das Herz bei dem Gedanken, aber ich muss was tun.“ Mit dem Aus dieser Disko würde wieder ein Stück Wolfsburger Tradition sterben...

Von Claudia Jeske