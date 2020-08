Wolfsburg

Das Amtsgericht Wolfsburg verurteilte am Donnerstag einen 29 Jahre alten Angeklagten zu acht Monaten Gefängnis wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann war im vergangenen Oktober im betrunkenen Zustand durch Pöbeleien in der Alessandro-Volta-Straße aufgefallen und hatte einen Platzverweis der Polizei nicht befolgt. Gegen seine Festnahme wehrte sich der 29-Jährige durch Zappeln und Tritte. Weil der Angeklagte unter Bewährung stand, muss er jetzt für 16 Monate in Haft.

Zum ursprünglichen Verhandlungstermin war der Angeklagte nicht erschienen war, deshalb wurde Ende Juli ein Haftbefehl erlassen. Seit dem 5. August sitzt der 29-Jährige in der JVA Braunschweig und wurde nun von dort aus zum Gericht vorgeführt.

Um seine Einsamkeit zu betäuben, habe er an den Wochenenden aus Verzweiflung Alkohol getrunken

Im Prozess gab der gelernte Metallbauer an, sich nicht an die Festnahme erinnern zu können, weil er an dem besagten Abend des 13. Oktober 2019 eine komplette Flasche Whiskey getrunken habe. Mit Hilfe einer Übersetzerin erklärte der Angeklagte, dass er allein in Deutschland lebe, als Metallbauer arbeite und regelmäßig Geld an seine im Sudan verbliebene Ehefrau überweise. Um seine Einsamkeit zu betäuben, habe er an den Wochenenden aus Verzweiflung Alkohol getrunken. Er erinnere sich zwar noch an den Kauf der Flasche, aber danach ende seine Erinnerung.

Aufgrund dieses Filmrisses wurden die Aussagen der beteiligten Polizisten zur Feststellung des Tathergangs herangezogen. „Als wir ihm in der Zelle die Kleidung ausziehen wollten, hat er wild herumgezappelt und geschrien. Wir mussten ihm Stahlfesseln anlegen, denn er hatte abrupt um sich geschlagen und wild um sich getreten. Er hat uns nicht verletzt, aber wir mussten ihn fixieren“, berichtet einer der beteiligten Polizisten.

Der Angeklagten stand wegen eines Vorfalls im Mai 2017 unter Bewährung: Damals hatte er – ebenfalls stark alkoholisiert – einen Supermarkt-Mitarbeiter im Streit verletzt. In Polizeigewahrsam zerriss er am Folgetag in der Zelle vor lauter Wut die Schaumstoffmatratze. Dies führte zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung, im September 2019 folgte eine Verurteilung wegen Widerstands gegen Vollziehungsbeamte.

Da der aktuelle Vorfall noch in die Bewährungszeit fiel, hob der Richter umgehend die Bewährung auf, so dass der Verurteilte nun ins Gefängnis muss.

