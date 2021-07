Wolfsburg: Werker-Stiftung spendet 24 000 Euro für MS-Kranke

Stadtmitte

Seit vielen Jahren unterstützt die Wolfsburger Werker-Stiftung die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Niedersachsen. Jetzt gab es in der Pflegeschule der Diakonie Wolfsburg einen symbolischen Scheck in Höhe von 24 000 Euro.

Diese Gelder fließen sowohl in die MS-Arbeit in Wolfsburg als auch in Projekte des Landesverbandes Niedersachsen. Projekte auf Landesebene sind zum Beispiel die sehr beliebte Radtour für MS-Erkrankte. „Wir freuen uns, dass wir mit der Werker-Stiftung einen so verlässlichen Partner an unserer Seite haben. Seit über zehn Jahren bedeutet dies eine Gesamtsumme von über einer viertel Million Euro – unseren tiefempfundenen Dank für diese Hilfe, die da ankommt, wo sie gebraucht wird!“, so Sabine Behrens, Geschäftsführerin der DMSG Niedersachsen.

Verbundenheit zum Verband

Die Verbundenheit zum Verband war dem Ehepaar Hanna Lora und Günther Werker bereits zu ihren Lebzeiten wichtig. Dieter Söchtig, Vorstandsvorsitzender der Werker Stiftung drückt es so aus: „Dieses begonnene Wirken setzen wir im Sinne unserer Stiftungsgründer gerne fort.“

Erstmalig fand diese Scheckübergabe in Anwesenheit von Vertretern der Werker-Stiftung, des Landesverbandes der DMSG und Mitgliedern der Wolfsburger Kontaktgruppe SaMSon in der Pflegeschule des Diakonisches Werk Wolfsburg statt.

Kooperation mit der Schule

Dies habe einen ganz besonderen Grund, so Ethel Narbei, Leiterin der Pflegeschule: „Professionell pflegen bedeutet, für einen einzelnen Menschen, an seiner Stelle, tätig zu werden. Unsere Auszubildenden lernen sich in eine Situation einzufühlen und die Perspektive des zu pflegenden Menschen zu erfahren.“ Die Kooperation zwischen Schule und Verband sei besonders wertvoll, „da wir so den direkten Kontakt zu MS-Betroffenen herstellen können und unsere Auszubildenden von ihnen direkt erfahren können, was chronisch kranken Menschen wichtig und bedeutsam ist.“

Die zukünftige Kooperation beinhaltet zum Beispiel eine gemeinsame jährliche Veranstaltung zum Thema „MS und Pflege“ und sei eine Herzensangelegenheit aller Beteiligten.

In Niedersachsen sind mittlerweile mehr als 20 000 Menschen an MS erkrankt. Sie alle erleben tagtäglich, dass und wie die Krankheit ihren Alltag verändert. Genau für diese Menschen und ihre Angehörigen setzt sich die DMSG Niedersachsen ein. Sie ist dankbar für die großzügige Unterstützung der Werker-Stiftung sowie den gelungenen Start einer wichtigen Kooperation in Wolfsburg.

