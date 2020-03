Wer hat einen naturnahen Garten oder Balkon?

Wolfsburg

Das Agenda 21-Forum „Erhaltung der biologischen Vielfalt“ startete jetzt mit Unterstützung der Stadt einen Wettbewerb, bei dem natur- und insektenfreundliche Gärten, Vorgärten und Balkone in Wolfsburg gesucht werden. Jeder, egal ob mit Garten, Vorgarten, Balkon oder einem anderen Stück Land, ist eingeladen, sich zu beteiligen. Auch Schulen, Kitas oder Betriebe können mitmachen.

Lebensraum schaffen für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge

„Mit diesem Wettbewerb möchten wir möglichst viele Wolfsburger dafür begeistern, ihre Nahrungs- und Lebensraumangebote für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Gartenvögel, Igel und Co. vorzustellen“, erklärt Antje Sellmer vom Agendaforum. „Naturfreundliche Gärten und Vorgärten erfüllen wichtige ökologische Funktionen und besitzen einen besonderen Wert für die Lebensqualität in unserer Stadt“, sagt Dr. Horst Farny, Leiter des Umweltamtes.

Ein Hummel an einer Obstblüte: Wer einen naturnahen Garten oder Balkon hat, kann an dem Wettbewerb teilnehmen. Quelle: dpa

Da aktuell in vielen Neubaugebieten und bei Umgestaltungen von Bestandsgärten vermehrt Schottergärten angelegt werden, hat die Stadt parallel zum Start des Wettbewerbs eine Sammelmappe mit Tipps und Informationen zusammengestellt – diese und mehr Infos zum Wettbewerb findet man unter www.wolfsburg.de/wettbewerb2020.

Schottergärten : Dort setzen sich Moos und Sedimente ab

„Häufig ist die Anlage eines Schottergartens mit der Hoffnung verbunden, den Pflegeaufwand für den eigenen Garten reduzieren zu können. Auf Dauer stellt sich diese Annahme aufgrund von Laub und Sediment, sowie sich einstellendem Moos und Pflanzenwachstum als Trugschluss heraus“, betont Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Wettbewerb: Sonderpreis für Umgestaltung in naturnahen Garten

Bei dem Wettbewerb soll nicht nur die Natur gewinnen. Auch für die Teilnehmer werden spannende Preise bereitgehalten. Für die Umwandlung eines Schottergartens in einen naturnahen Garten wird sogar ein Sonderpreis ausgelobt.

Wer dabei sein möchte, sendet fünf aktuelle Fotos zu

Wer sich an dem Wettbewerb beteiligen möchte, sendet bis zu fünf aktuelle Fotos aus seinem Garten oder von seinem Balkon mit wenig beschreibenden Worten an das Naturschutz-Zentrum an der Lönsstraße 5a, 38440 Wolfsburg per Post oder per E-Mail an nzwob@wolfsburg.de. Einsendungen sind bis Ende August 2020 möglich.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion