Wolfsburg

Im Dezember erwischte es den XXL-Golf an der Braunschweiger Straße, jetzt ist die Giraffe am Planetarium Opfer einer Attacke geworden: Unbekannte Täter haben am Neujahrstag versucht, die weiße Skulptur auf der Grünfläche zwischen dem Theater und der Braunschweiger Straße anzuzünden. Das gelang zwar glücklicherweise nicht, beschädigt ist die Giraffe durch den Angriff allerdings dennoch.

Am Samstagnachmittag verständigte eine 27-jährige Zeugin gegen 14 Uhr die Polizei und erklärte, dass die Skulptur brenne. Als die Beamten eintrafen, war kein Feuer mehr zu sehen. Dafür mussten die Polizisten feststellen, dass ein Ohr und ein Horn der Giraffe angeschmort sind.

Eine Zeugin meldete einen Brand: Der Schaden entstand am Neujahrstag. Quelle: Roland Hermstein

Die Polizei sucht zwei E-Scooter-Fahrer

„Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurden zwei Personen auf einem E-Scooter in der Nähe der Skulptur gesehen. Die Ermittler suchen diese Personen als Zeugen“, betont Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Die Beamten hoffen außerdem auf Fußgänger oder Autofahrer, die zur Tatzeit Personen an der Skulptur bemerkt haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 05361/46460 entgegen.

Die Stadt will Strafanzeige gegen Unbekannt stellen

Die Stadt erklärte am Montag auf WAZ-Nachfrage, Strafanzeige gegen Unbekannt stellen zu wollen. „Die Stadt wird die Künstlerin Sina Heffner umgehend informieren, mit Ihr vor Ort den Schaden besichtigen und geeignete Maßnahmen zur Schadensbehebung besprechen“, erklärte Sprecherin Elke Wichmann. Über die Schadenshöhe könne „zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verlässliche Aussage getroffen werden“.

Zu der Frage wie gut sich der Schaden reparieren lässt, wollte die Braunschweiger Künstlerin Heffner bis Montagmittag noch keine Einschätzung abgeben – sie will sich zunächst selbst ein Bild davon verschaffen. Die Giraffe werde wie alle Skulpturen regelmäßig gereinigt, passiert sei ihr in Wolfsburg ansonsten bislang „nicht viel“, betont Heffner: „Sie steht seit über elf Jahren dort.“

Die meisten Wolfsburger mögen die Giraffe

Lediglich in den ersten Jahren gab es einige kleinere Attacken: Unbekannte kritzelten mehrfach ein Gesicht auf die Skulptur, außerdem bekam sie zwischenzeitlich einen Namen auf ihren Hals gesprüht. 2016 war die Giraffe zudem an der linken Lende verletzt – Schuld daran war vermutlich eine Silvesterrakete. Heffner reparierte das Stahlskelett mit Glasfaserhülle daraufhin.

Die meisten Wolfsburger sind der Giraffe wohlgesonnen: In den vergangenen Jahren spendierten ihr Unbekannte im Winter bereits einen warmen Schal, Heu und Wasser.

Er blitzt und glänzt wieder: Die Schmierereien am XXL-Golf sind mittlerweile entfernt. Quelle: Roland Hermstein

Graffitis vom XXL-Golf sind entfernt

Weniger zum Schmunzeln ist hingegen, was erst Mitte Dezember an der silbernen Golf-Skulptur am Rabenberg passierte: Unbekannte beschmierten das Auto mit einem unansehnlichen Graffiti, das Missmut über die Corona-Maßnahmen zum Ausdruck brachte. Die Stadt hat die Schmierereien mittlerweile beseitigt.

Von Melanie Köster